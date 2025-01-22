Devletten bakım hizmeti alabilirsiniz ancak...

Pınar G., demans hastası annesiyle birlikte yaşayan, 42 yaşında ve Serebral Palsi'li yüzde 99 engelli bir kadın.

1,5 yıl önce ev sahipleri, Pınar'ı ve annesini evden atmak istedi. Evin tek geliri olan beş bin liralık engelli aylığıyla başka bir eve çıkamayacak olan Pınar, sosyal medya aracılığıyla belediye başkanları ve siyasetçiler başta olmak üzere, toplumun geniş kesimlerine sesini duyurmaya çalışarak yardım çağrısında bulundu.

"Günün 23 saati yalnız kalıyoruz, bir saatinde ise abimler bize bakıyor ama yetmiyor. Bizimle sürekli ilgilenilmesi gerekiyor." Pınar G.

Kimseden ‘sadaka’ beklemediğini belirten Pınar, mevcut maddi olanaklarını sonuna kadar kullanmaya hazır olduğunu ve evden çalışabileceği bir iş bulmak istediğini de söyledi.

İstanbul Planlama Ajansı'nın Aralık 2024 tarihli araştırmasına göre, İstanbul'da dört kişilik bir ailenin yaşam maaliyeti 75 bin 717 lira.

Pınar, taşınmaları için önerilen küçük eve neden yerleşmek istemediği sorusuna şu cevabı veriyor: “Tekerlekli sandalyem var ve sadece onun sığabileceği bir eve ihtiyacım var.”

"Ev sahibi bir buçuk ay sonra bizi evden çıkartıyor. Ben ve annem çaresiz şekilde bekliyoruz. Sonumuz ne olacak? 30-40 bin kira veremeyiz." Pınar G.

Uzun bir arayışın ardından Pınar, tekerlekli sandalyesiyle hareket edemeyeceği bir eve taşınmak zorunda kaldı.

Bu arada, Pınar’ın annesinin demans hastalığı da ilerledi ve kızını unutacak noktaya geldi. Pınar, annesinin kendisini unuttuğu anları videoya çekerek sosyal medyada paylaştı. “Sen benim kızım değilsin, benim bir tek oğlum var” diyen Pınar’ın annesi, aynı zamanda tuvalet sorunu nedeniyle şikayet ediyordu.

Ancak bu hizmetten yararlanabilmesi için hasta ya da hasta yakınları tarafından evde sağlık hizmetine, evde sağlık iletişim merkezi aranarak veya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın belirlediği bilişim araçları vasıtasıyla başvuru yapılması gerekiyor. Evde Sağlık Hizmeti Sunumu Hakkında Yönetmelik ’e göre alzheimer/demans hastaları öncelikli olarak evde sağlık hizmeti alabilir.bu hizmetten yararlanabilmesi için hasta ya da hasta yakınları tarafından evde sağlık hizmetine, evde sağlık iletişim merkezi aranarak veya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın belirlediği bilişim araçları vasıtasıyla başvuru yapılması gerekiyor.

Uzun süredir tuvalet sorunu nedeniyle su dahi içemediğini belirten Pınar, bu süreçte abisi tarafından annesi ve kendisinin fiziksel şiddetle tehdit edildiğini duyurdu ve 26 Eylül 2024’te sosyal medya hesabından yetkililere çağrıda bulundu.

Pınar, o tarihten sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakımevi’ne başvurduğunu ancak bunun kabul edilmediğini duyurdu.

Bakımevlerine başvuru hakkında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, bedensel, zihinsel ve psikososyal* engeli nedeni ile günlük hayatın tekrar eden gereklerini yerine getiremeyecek durumda olan engellilerin herhangi bir gelirinin olup olmamasına bakmaksızın ücretsiz olarak bakım hizmeti alabileceğini belirtiyor. Ancak bakanlık, Resmi Yatılı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinden bakım hizmeti alabilmek için engelliden, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine, Sosyal Hizmet Merkezlerine ya da doğrudan Yatılı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerine başvuru yapmasını talep ediyor.

Pınar’ın çağrıları sonrası harekete geçen engelli hakları savunucusu Celal Karadoğan, yürüttükleri mücadele sürecini bianet’e anlattı.

“Mutlu, bir şikayeti yok”

Celal Karadoğan, Pınar C.’nin durumundan haberdar olduktan sonra "Alo 183" hattını aradığını, görüşme yaptığı sırada İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden kendisine ulaştıklarını belirterek şunları kaydetti:

“Yetkililer bir ekip göndereceklerini söyledi. Ardından bir sonraki konuşmamızda yetkililerin Pınar'ın yengesi ile konuştuğunu ve 'Pınar mutlu, bir şikayeti, sıkıntısı yok' dediğini öğrendim.

“Müdüre nasıl şikayeti olmadığını sordum ve Pınar’ın sosyal medyadaki yazıları ile videosunu yolladım. Videoyu görünce hemen beni geri aradı ve yeni bir ekip yollayacağını söyledi.

“Akşama doğru tekrar aradı, 'Tam iyi haber veremiyorum ama iyi haberlerim var' dedi. 'Cuma günü Darülaceze’den yer ayarladık. Kardeşimizi taşıyacağız' dedi.”

Türkiye'nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme 'ye göre, devletler engellilerin ev içinde ve dışında sömürüye uğramasının, şiddete ve istismara maruz kalmasının, bu tutumların cinsiyete dayalı hali dahil her biçiminden korumak için uygun yasal, idari, sosyal, eğitsel ve diğer tüm tedbirleri alır.

Mücadele sonuç verdi

Yetkililere “Bir kadının hayati tehlikesi varken nasıl güvenliği sağlanmaz?” diye soran Karadoğan, Pınar’ın evinin önünde sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yapacağını belirtmesi üzerine yetkililer biraz daha zaman istedi.

Aynı gün akşam saatlerinde, "Eşit Alan" sosyal medya hesabında canlı yayın açan Karadoğan, Pınar’ın bakımevine yerleştirildiği haberini de yayın esnasında aldı.

Pınar da Eşit Alan’a ulaşan bir gönüllüye “Gidiyorum” mesajı attı.

*Celal Karadoğan

"Pınar'ın takipçisi olacağız"

Celal Karadoğan, “Eşit Alan gönüllüleriyle de Pınar’ın ve hak gasbı yaşayan engellilerin sürecinin de takipçisi olacağız. Pınar’ın mevcut durumunu da öğrenip kamuoyunu bilgilendireceğim” dedi.

Karadoğan sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Dün şeytanlaştırılan, 5 bin yıl önce doğduğunda şeytan diye gömülen engelli insanlar olarak bugün hak hukuk mücadelesini verebiliyoruz. Bu dünya değiştikçe engelli insanların hak mücadelesi devam edecektir. Yoksulluğa, eğitimsizliğe, istihdamdan uzaklaştırılmaya, en derin yoksulluğa mahkum da edilse bu hakları geliştirecek bir toplum yapısına mutlaka kavuşacaktır.”

*Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, sitesinde bu kavram 'ruhsal' engeli bulunanlar olarak geçiyor. Ancak ruhsal engelli terimi, engelleri yeti farklılığı olan kişinin ayrımcı toplumsal koşullarla karşılaştığı alanlarda değil, kişinin becerilerinde arayan, kişinin yeti farklılığını ayrımcılığın sebebi olarak gösteren bir terim olduğu için Dünya engelli literatüründe reddedilir.

(AD)