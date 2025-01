TÜRKİYE'DE 15 YILDIR HİKÂYE HİÇ DEĞİŞMEDİ

Devletin koruduğu şirketler, göz göre göre ihmaller, katliamlar

Türkiye'nin yakın tarihi, önlenebilir olmasına rağmen devletin koruduğu şirketlerin sorumluluk almaması nedeniyle meydana gelen felaketlerle dolu. Her birinde raporlanan ihmallerin sebebi olan şirketler hukuksuzlukla korundu. Her biri toplumsal hafızada derin izler bıraktı, her birinde adalet arayışı zorlu mücadelelerle sürdü.