Devletin enflasyonu yüzde 43,93

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verisiyle beraber Yeniden Değerleme Oranı da belli oldu.

Yeni yılda pasaport, ehliyet, kimlik ücretleri, vergi, gelir vergisi dilimleri, harçlar, otoyol ve köprü geçiş ücretleri gibi devletin kontrolündeki birçok araca zam yapılmasını öngören oran yüzde 43,93 oldu.

Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanının, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50'ye kadar azaltma ve yüzde 50'ye kadar artırma yetkisi bulunuyor. Yeniden Değerleme Oranı 2023'te 2024 için yüzde 58,46 olarak açıklanmıştı.

Enflasyonda işler istenildiği gibi gitmiyor

Ne, ne kadar olacak?

Gelir vergisi:

Gelir vergisinin yüzde 15’lik kısma karşılık gelen ilk dilimi 110 bin TL'den 158 bin TL'ye

Kimlik kartı kayıp bedeli:

260'den 374 TL'ye

Pasaport:

Pasaport defter değeri 790 TL'den 1.137 TL'ye

6 aylık pasaport harcı 1.639 TL'den 2 bin 359 TL'ye

1 yıllık pasaport harcı 2 bin 379 TL'den 3 bin 424 TL'ye

2 yıllık pasaport harcı 3 bin 912 TL'den 5 bin 630 TL'ye

3 yıllık pasaport harcı 5 bin 558 TL'ten 7 bin 999 TL'ye

3 yıl üzeri pasaport harcı 7 bin 833'den 11 bin 274'ye

Yurt dışı çıkış harcı ücreti:

500 TL'den 720 TL'ye

Ehliyet:

A sınıfı ehliyet harcı 1.308 TL'den 1.882 TL'ye

B sınıfı ehliyet harcı 3 bin 945 TL'den 5 bin 678 TL'ye

Cep telefonu IMEI kaydı:

31 bin 692 TL'den 45 bin 614 TL'ye

Değerli kağıt bedeli:

990 TL'den 1.425 TL'ye

En düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV):

3 bin 359 TL'den 4 bin 834 TL'ye

Trafik cezaları:

Kırmızı ışıkta geçme 1.506 TL'den 2 bin 167 TL

Hatalı park 691 TL'den 994 TL'ye

Hız sınırı aşma (Yüzde 10 ila 30) 1.506 TL'den 2 bin 167 TL'ye

Hız sınırı aşma (Yüzde 50 ve üzeri) 6 bin 439 TL'den 9 bin 267 TL'ye

Alkollü araç kullanma (en düşük) 6 bin 439 TL'den 9 bin 267 TL'ye

Araç kullanırken telefonla konuşma 1.510 TL'den 2 bin 173 TL'ye

Emniyet şeridini kural dışı kullanma 6 bin 439 TL'den 9 bin 267 TL'ye

Sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanma 12 bin 977'den 18 bin 677 TL'ye

Emniyet kemeri kullanmama 690 TL'den 993 TL'ye

yükselecek.

(HA)