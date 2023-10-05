“Devlet tüm kurumlarıyla HDP siyasetini cezalandırmaya çalışıyor”

Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Serhat Eren Meclis genel kurulunun ilk oturumunda, Uluslararası Sözleşmelere ilişkin kanun tekliflerinin görüşüldüğü bölümde söz aldı.

Eren, Türkiye’nin mahkum edildiği AİHM kararlarına uymadığını söyledi ve Kobanî davasındaki hukuksuzluklardan bahsetti:

“AİHM’in verdiği Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ kararlarına rağmen çözüm sürecinin intikamı olarak devreye sokulan bu kumpas davasında arkadaşlarımız, IŞİD’e karşı demokratik tepkinizi ortaya koyun çağrısı yaptığı için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle rehin tutuluyor.

Oysa AİHM, ‘2016 tarihli ilk tutuklama kararı ile 2019 tarihli ikinci tutuklama kararının birbirinin devamı olduğunu, aynı deliller ve aynı olgusal temellere dayandığını, bu delillerin makul şüphe için yeterli olmadığını, siyasi saiklerle tutuklandıklarını ve aynı saiklerle tutukluluğunun sürdürüldüğünü’ tespit edip derhal tahliyelerini istemişti. 2020 yılından beri bu karara uyulmuyor.

Yargılanması gereken HDP’nin IŞİD’e yönelik mücadele çağrısı değil, yargılanması gereken HDPli siyasetçiler değil, IŞİD zihniyetidir, IŞİD’i besleyip büyütenler, göz yumanlardır. IŞİD Şengal’de soykırım yaparken, sonra Kobani’ye saldırıp militanlarına “Kürtlerin canı ve malı size helaldir” derken HDP susacak mıydı? Siz sustuğunuz için Diyarbakır mitingimizde, Suruç’ta, Ankara garında yüzlerce insanımız katledilmedi mi?

Bugün hukuk silah olarak HDP’ye doğrultulmuş, Kobani’de, Rojava’da, Afrin’de IŞİD’e karşı yürütülen mücadelenin ve başarının intikamı alınmak isteniyor.

Yargılamayı yapan hakimlerin bağlı olduğu Adalet Bakanlığı, soruşturma aşamasını yürüten Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Et ve Süt Kurumu’na varana dek devletin tüm kurumları topyekun dosyaya müşteki sıfatıyla dahil oldu, Devlet tüm kurumlarıyla topyekun HDP’yi ve siyasetini cezalandırmaya çalışıyor.

Türkiye bir hukuk devleti öyle mi? AİHM’in Encü kararı, Demirtaş ve Yüksekdağ kararları Kobanî davasının devam edemeyeceğini açık açık ilan ederken arkadaşlarımızın hala rehin tutulması hukukla açıklanabilir mi?”

Eren, “HDP siyasetine yönelik bu kumpasın, halkların birlikte yaşam umudunu yargıladığını” belirterek, toplumsal barış için, adalet için davadan vazgeçilmesini, AİHM kararlarının uygulanmasını, siyasetçilerin serbest bırakılmasını talep etti. (AS)