Devlet Tiyatrolarında harcırah yolsuzluğu

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada kendisinden önceki dönemi 'Lale Devri' olarak nitelendirdi. Karadağ konuşmasında "Kimsenin oturup yıllarca sadece maaş alıp ama ‘ben oyuncuyum’, ‘ben tiyatrocuyum’ demesi doğru gelmiyor." dedi ve sözlerine "Lale devri bitti. Sayıları çok fazla değildi. Çalışmak isteyen çok fazla oyuncu var. Çalışmayan oyuncunun teşviklerini ödemiyorum." diye devam eti.

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Sayıştay tarafından yapılan 2023 yılına ilişkin denetimde Devlet Tiyatrolarında usulsüzlükler tespit edildi. Harcırah ödemelerine ilişkin olarak yönetmelikte "Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlükleri ile Müdürlükleri, Cumhurbaşkanlığı ve Devlet Senfoni Orkestraları, Oda Orkestraları, Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Devlet Çoksesli Müzik Korosu ve Devlet Halk Dansları Topluluğu tarafından düzenlenecek yurtiçi sanat faaliyetlerine münferiden ve topluca katılan sanatçılarla diğer görevlilere kanunlara göre kurumlarınca karşılanan seyahat ve ikamet giderlerine ilave olunarak, 2’nci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarlarının 2 katı gündelik olarak verilir." düzenlemesi yer alıyor.

Harcırah hakkı sanatçılara tanınmasına rağmen çok sayıda personele usulsüz görevlendirme yazıları ile ödeme yapıldı. Konuya ilişkin olarak denetim raporunda "Yapılan incelemelerde, iç denetçiler ve Kurum avukatları haricinde, bulundukları iller dışında görevlendirilen tüm personele görevin niteliğine bakılmaksızın Harcırah Kanununun 33/C maddesi uyarınca gündelik verildiği, onay yazılarında görevin açıklanmasından sonra 've sanatsal konularda görüşmelerde bulunmak' ifadesine yer verilerek görevlendirmelerin sanat faaliyeti ile ilişkilendirilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir." saptaması yer aldı.

Sayıştay incelemesinde ayrıca "Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü il müdürlüklerinde işçi statüsünde çalıştırılan personel için kıdem tazminatı karşılığı ayrılmadığı, merkezde işçi statüsünde çalıştırılan personel için ayrılan karşılıkların ise 2017 yılından sonra güncellenmediği görülmüştür." denildi.

Çeşitli gösteriler için hazırlanan dekor, kostüm ve aksesuarın da muhasebeleştirilmediği ortaya çıktı. Sayıştay raporunda "İdare tarafından konu ile ilgili çalışmalara başlanılmış olmakla birlikte, atölye depolarında bulunan, İdare imkanlarıyla üretilmiş çok sayıda kostüm, aksesuar ve dekor 2023 yılı muhasebe hesaplarında yer almamıştır. Dolayısıyla; 2023 yılı muhasebe kayıtları İdarenin sahip olduğu varlıkları doğru ve tam olarak göstermemekte ve 2023 yılı mali tablolarda hataya neden olmaktadır." bilgisi yer aldı.

(Mİ)