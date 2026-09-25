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YT: Yayın Tarihi: 25.09.2026 13:25 25 Eylül 2026 13:25
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.09.2026 13:28 25 Eylül 2026 13:28
Okuma Okuma:  2 dakika

"Devlet okulunda velilerden 6 bin TL turnike, 9 bin TL kitap parası isteniyor"

CHP Antep Milletvekili Hasan Öztürkmen, bir devlet okulunda velilerden turnike sistemi için 6 bin, yardımcı kaynak kitaplar için 9 bin TL istendiğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
"Devlet okulunda velilerden 6 bin TL turnike, 9 bin TL kitap parası isteniyor"
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Cumhuriyet Halk Partisi Antep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Gaziantep’teki Ali Küncülü Ortaokulu’nda velilerden turnike sistemi ve yardımcı kaynak kitaplar için para talep edildiğini öne sürdü.

ANKA’nın haberine göre Öztürkmen, öğrencilerin ekim ayından itibaren kart olmadan okula alınmayacağının velilere bildirildiğini, turnike sisteminin masrafları için her öğrenciden 6 bin TL istendiğini söyledi.

Öztürkmen, “Koskoca devlet, okul girişine koyduğu üç turnikenin parasını çocuklardan ister mi? ‘Parayı vermezseniz çocuğunuz okula giremez’ demek kimin haddinedir” dedi.

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Kaynak kitaplar için 9 bin TL iddiası

Öztürkmen, aynı okulda velilerden yardımcı kaynak kitap alınmasının da istendiğini ve bunun için 9 bin TL talep edildiğini söyledi.

Velilere “Veli bilgilendirme ve rıza dilekçesi” gönderildiğini belirten Öztürkmen, dilekçede “Bakanlık kitapları karşılıyor ancak ben kendi rızamla çocuğuma kaynak kitap alıyorum” ifadesinin yer aldığını aktardı.

Öztürkmen şöyle konuştu:

“Kimse inkar etmeye kalkmasın, belgesi elimizde. Bu resmen sahtecilik değil de nedir? Hem kaynak kitap almayı dayatacaksın hem de ‘kendi rızamla alıyorum’ diyerek velilere dilekçe imzalatacaksın.”

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“Neredeyse para istemeyen okul yok”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in okullarda yardımcı kaynak kitaba ihtiyaç olmadığı ve okul ihtiyaçları için velilerden para istenmeyeceği yönündeki açıklamalarını hatırlatan Öztürkmen, uygulamada bunun karşılığının olmadığını savundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir yandan kaynak kitaba ihtiyaç yok diyor ancak okullar velilere kitap şartı dayatıyor. Bakan Tekin, okul ihtiyaçları için velilerden para istenmeyecek diyor, gel gör ki neredeyse para istemeyen okul yok.

Öztürkmen ayrıca öğretmen görevlendirilmediği için bazı sınıfların boş kaldığını ve öğrencilerin “evinize dönün” denilerek geri gönderildiğini öne sürdü.

Atama bekleyen öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin yaşadığı sorunlara da değinen Öztürkmen, “Öğrenciler mutsuz, veliler zorda. ‘Parasız eğitim’ bir masaldan ibaret” dedi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i istifaya çağırdı.

(NÖ)

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