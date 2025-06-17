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Yayın Tarihi: 17 Haziran 2025 10:41
 ~ Son Güncelleme: 17 Haziran 2025 11:15
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Devlet hastanesinde 'yolsuzluk' soruşturması: 6 gözaltı

Sağlık Bakanlığı, bir kamu hastanesinde 'haksız kazanç' soruşturması başlatıldığını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Devlet hastanesinde 'yolsuzluk' soruşturması: 6 gözaltı
Fotoğraf: AA

Sağlık Bakanlığı, bir kamu hastanesinde bazı hastalardan haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla başlatılan idari ve adli soruşturma kapsamında 6 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlık, bir kamu hastanesinde bazı hastalardan haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla başlatılan idari ve adli soruşturmaya yönelik yazılı açıklama yayımladı.

6 kişi gözaltına alındı

Açıklamada, başlatılan soruşturmada önemli aşamaya gelindiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bir kamu hastanemizde bazı hastalardan haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla başlatılan idari ve adli soruşturmada önemli bir aşamaya gelinmiştir.

Uzun süredir devam eden teknik takip ve araştırmalar sonucunda bu sabah 6 kişi gözaltına alınmıştır.

Sağlık hizmetlerinde şeffaflık ve güveni esas alan yaklaşımımızla vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması ve fedakâr sağlık çalışanlarımızın zan altında bulunmaması için yasa dışı faaliyetlerle mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürmeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
sağlık bakanlığı soruşturma hastane
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