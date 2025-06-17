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Yayın Tarihi: 17 Haziran 2025 10:41
 ~ Son Güncelleme: 17 Haziran 2025 17:19
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Devlet hastanesinde 'yolsuzluk' soruşturması: 11 gözaltı

Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da bir kamu hastanesinde 'haksız kazanç' soruşturması başlatıldığını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Devlet hastanesinde 'yolsuzluk' soruşturması: 11 gözaltı
Fotoğraf: AA

İstanbul merkezli 3 ilde hastaların ameliyat gününü öne alma bahanesiyle "bıçak parası" talep ederek haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 11 kişi gözaltına alındı.

İl Sağlık Müdürlüğüne yaklaşık 50 mağdurun bir kamu hastanesinde bazı hastalardan haksız kazanç elde edildiği şikayeti üzerine, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı (MASAK) incelemesi sonucunda, zanlıların "bağış" adı altında bıçak parası talep ederek yaklaşık 10 milyon lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

11 kişi gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere yönelik 5 ay süren fiziki ve teknik takip gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında hastanede doktorların odalarına kamera sistemi yerleştirildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler, İstanbul, Mersin ve Tekirdağ'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda aralarında 1 profesör, 1 doçent ve 3 doktorun da bulunduğu 11 kişi gözaltına aldı.

Bakanlıktan açıklama

Sağlık Bakanlığı, bir kamu hastanesinde bazı hastalardan haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla başlatılan idari ve adli soruşturmaya yönelik yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, başlatılan soruşturmada önemli aşamaya gelindiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Uzun süredir devam eden teknik takip ve araştırmalar sonucunda bu sabah 6 kişi gözaltına alınmıştır. Sağlık hizmetlerinde şeffaflık ve güveni esas alan yaklaşımımızla vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması ve fedakar sağlık çalışanlarımızın zan altında bulunmaması için yasa dışı faaliyetlerle mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürmeye devam edeceğiz."

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
sağlık bakanlığı soruşturma hastane
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