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Yayın Tarihi: 30 Temmuz 2024 09:47
 ~ Son Güncelleme: 30 Temmuz 2024 09:48
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HAYVANLARI KORUMA KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK

“Devlet günah işliyor”

Kamuoyunda tepkilere neden olan Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini, Dağkapı Meydanı’nda Diyarbakırlılara sorduk.

Mizgin Tabu
Mizgin Tabu

Mizgin Tabu

Sokakta yaşayan hayvanların öldürülmesinin önünü açan "Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin ilk beş maddesi 28 Temmuz’da, kalan 11 maddesi ise dün gece TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre “Bakımevine alınan köpeklerden insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olanlar” veterinerler tarafından öldürülebilecek. 

Kamuoyunda tepkilere neden olan kanun teklifini Dağkapı Meydanı’nda Diyarbakırlılara sorduk. 

Tepkiler

Belediyelerin kanunu uygulamaması gerektiğini ifade eden yurttaşlar, tepkilerini şöyle ifade ettiler: 

“Ha hayvanı öldürdün ha insanı öldürdün hiçbir farkı yok.”

“Hayvanların öldürülmemesi gerekiyor. Onlar da bizim gibi canlılar yaşamaya hakları var. Bir denetim altına alınmalı ama bu uyutmak olmamalı.”

“Yazıktır, günahtır, kısırlaştırılmalarına bile karşıyım. Bu vahşet uygulanmamalı, onları doğal hayatlarına bırakmalıyız. Devlet günah işliyor.” 

“Sokak hayvanları hepimizin bir parçası, kesinlikle uyutulmalarını istemiyorum. Onlar bizim canlarımız, ciğerlerimiz herkes bu konuda duyarlılık gösterirse hiçbir canlı zarar görmez aç ve susuz kalmaz.” (MT/TY)

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Mizgin Tabu
Mizgin Tabu
tüm yazıları
2012 Yılında JINHA’da gazeteciliğe başladı. Muhabir, Kurgu, Kameramanlık yaptı. Ardından Independent Türkçe ve Artı TV’de muhabirlik, kurgu ve kameramanlık yaptı. BBC Türkçe ve Amerikanın Sesi...

2012 Yılında JINHA’da gazeteciliğe başladı. Muhabir, Kurgu, Kameramanlık yaptı. Ardından Independent Türkçe ve Artı TV’de muhabirlik, kurgu ve kameramanlık yaptı. BBC Türkçe ve Amerikanın Sesi için kameranlık yapıyor. 

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