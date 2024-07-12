Devlet, belgesel çektiği için 44 gün hapsettiği Sibel Tekin'e tazminat ödeyecek

Devlet, kalıcı yaz saati uygulamasına yönelik “Karanlıkta Başlayan Hayat” belgeselini çekerken keşif yaptığı iddiasıyla tutuklanıp 44 gün hapis yatan yönetmen, gazeteci ve akademisyen Sibel Tekin’e 25 bin TL manevi tazminat ödeyecek.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nden (MLSA) Hayri Demir’in haberine göre Tekin’in avukatları Mehtap Sakinci ve Hümeyra Taşkıran yargılama beraatla sonuçlandıktan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.

Haksız gözaltı ve tutukluluk gerekçesiyle 10 bin TL maddi ve 250 bin TL manevi tazminat talep etti. Avukatlar başvuru dilekçesinde “Yaklaşık bir buçuk yılda yaşanan bu süreçte kendisinin ve tüm ailesinin yaşadığı haksızlıkların telafisinin imkânı bulunmamaktadır. Masum bir insan, haksız bir şekilde gözaltına alınmış, tutuklanmış, suçsuzluk karinesi yok sayılarak, etkin bir soruşturma yapılmadan alelacele önce yargılama mercileri önünde mağdur edilmiş, akabinde de bu süreç idari birimler ve toplumun katkısı ile en üst seviyeye ulaşmıştır” dedi.

Dosyayı görülen Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi maddi tazminat talebinin koşullarının oluşmadığını belirterek talebi reddetti. Ancak, haksız koruma tedbirinin uygulanmaya başlandığı tarih olan, gözaltına alındığı 16 Aralık 2022 ile 30 Ocak 2023 arasında gözaltında ve tutuklulukta kaldığı sürelere ilişkin 25 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Ne olmuştu? Sibel Tekin, 15 Aralık 2022’de Ankara’nın Tuzluçayır semtinde kalıcı yaz saati uygulaması nedeniyle karanlıkta işe giden insanları çektikten sonra, “infaz koruma memurlarının olduğu servis aracı ile yoldaki polis noktasının görüntülere girdiği” iddiasıyla ihbar edildi ve evine yapılan baskınla gözaltına alındı. 17 Aralık’ta da tutuklanarak Sincan Cezaevine gönderildi. İddianame, Tekin tutuklandıktan 16 gün sonra geldi. İddianamede savcı Tekin'in çeşitli örgütlerle bağlantılı olduğu öne sürdü ancak Tekin'in hangi örgüte üye olduğunu belirtmedi. Ayrıca "silahlı örgüte üye olma" suçundan cezalandırılması istendi. Tekin'i karanlıkta çekim yaptığı için profesyonel bulmayan iddianame savcısı, "İnsanların, araçların, binaların net olarak görülmediği bir video kaydının belgesel işiyle uğraşan ve profesyonel olduğunu iddia eden şüphelinin çekimi ile uyumlu olmadığını" öne sürdü. Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı. 30 Ocak 2023’te tahliye edildi. 5 Mart 2023'te de beraat etti. Ankara'nın hafızası olarak bilinen Sibel Tekin, Beyaz Motosiklet'in yapımcılığını üstlenmişti. Tekel Grevi, Gezi Parkı eylemleri, 10 Ekim gibi birçok toplumsal hareket ve eyleme kamerasıyla tanıklık eden Tekin, çok sayıda belgesel hazırlamıştı.

(HA)