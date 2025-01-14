Devlet Bahçeli’ye göre PKK’nin bittiği şartsız açıklanmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair konuştu. Bahçeli, "PKK’nın örgütsel varlığının bittiği hiçbir şart ileri sürülmeksizin açıklanmalıdır" dedi.

Ayrıca Bahçeli, "Sorunlar yok sayılarak çözülemez. Türkiye çok güçlü bir devlettir. Aciz değiliz, zayıf değiliz, tükenmiş değiliz. Neye inanıyorsak onu söylüyor söylediğimizin arkasında da mertçe duruyoruz. Bitik siyaset temsilcilerinin ne dediğinin bir veliahtı yoktur. Çevremizde yığınak yapan kara emperyalizmin senaryolarına karşı tahkimatı yoğunlaştık" dedi.

Bahçeli, DEM heyetinin İmralı ile yaptığı temasları değerlendirerek, "DEM heyetinin ziyaretleri bizim nezdimizde olumlu gerçekleşmiştir. Terörsüz bir Türkiye’nin yanında duran herkes değerlidir. İkinci görüşmede PKK’nın tamamen bittiği açıklanmalıdır. Bu, kesin ve tavizsiz beklentimizdir" diye konuştu.

"Terörle müzakere değil, mücadele edilir"

Bahçeli, terörle mücadelede kararlı olduklarını vurguladı: "PKK’lı teröristler ya silahlarını gömmeli, ya teslim olmalı, ya da kaçınılmaz sonları ile yüzleşmelidir. Fırat’ın doğusu ya terörden kurtulmalı ya da terörden kurtarılmalıdır" dedi.

"Kürt ve Türk’ün yazgısı birlikte yazılmıştır"

Kürt halkına yönelik mesajlar veren Bahçeli, "Kürt kardeşlerimize hiçbir zaman şaşı bakmadık. Kürt ile Türk’ün alın yazısı birlikte yazılmıştır. Bizi kimse bölemez, aramıza kimse giremez. Sorunlar yok sayılarak çözülmez" dedi.

🔴 MHP Meclis Grup Toplantısı'nda konuşan Devlet Bahçeli:



🗣️ "Sorunları yok sayarak çözülmez" pic.twitter.com/AzciBl6J8q — bianet (@bianet_org) January 14, 2025

“Barış için buradayız”

Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sizi benden daha fazla kimse sevemez. Erbil'deki peşmerge sizi benden daha fazla sahiplenemez. Kürt ile Türk'ün alın yazısı birlikte yazılmıştır. Hepimiz Türk milletiyiz... DEM heyetinin yaptığı temas ve ziyaretler bizim nezdimizde müspet gerçekleşmiştir. DEM heyeti ile İmralı arasında yapılacak ikinci görüşme sonrası PKK'nın örgütsel varlığının bittiği hiçbir şart ileri sürmeksizin açıklanmalıdır. Kesin ve tavizsiz beklentimiz budur. PKK'lı teröristler ya silahlarını gömmeli ya teslim olmalı ya da kaçınılmaz sonları ile karşılaşmalıdır. Fırat'ın doğusu ya terörden kurtulmalı ya da terörden kurtarılmalıdır. Terör örgütü için son geldi tutunacağı dal kalmadı. Biz hala olduğumuz yerdeyiz. 56 yıldır ne diyorsak oyuz. Çizgimiz hiç değişmedi. Türklük varlığımızın şeref nişanesidir. Terörle müzakere yapılmaz, yalnızca mücadele edilir... Barışın kaybedeni savaşın kazananı olmaz, barış için buradayız."

🔴 MHP lider Devlet Bahçeli'den İmrali Heyeti'nin ikinci görüşmesi için çağrısı:



🗣️ "DEM Heyeti ile İmralı arasında yapılacak ikinci görüşmede PKK'nın örgütsel varlığının bittiği açıklanmalıdır" pic.twitter.com/GTqJ76mTJj — bianet (@bianet_org) January 14, 2025

"Atina yönetimi ayağını denk alsın"

Yunanistan’ın füze duvarı inşasına ilişkin açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Atina yönetimi ayağını denk alsın. Türkiye Mavi Vatan’dan asla vazgeçmez, yaptıklarının sonuçları ağır olur. 12 adanın Türkiye’siz yaşaması hayaldir" diyerek tepkisini dile getirdi.

"Uyumlu ve olumlu"

Ayrıca Bahçeli’ye partisinin grup toplantısı sonrası HDP’nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın yaptığı açıklama soruldu.

Bahçeli, "Temaslar temsil edilen arkadaşlar aracılığıyla devam etmektedir. Kamuoyundan edindiğim bilgiye göre uyumlu ve olumlu gelişmelerdir. İnşallah Türkiye terörsüz Türkiye olacak. Bunda da herkesin katkısı olacaktır" dedi.

Özel'e tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in erken seçim çağrısını da eleştiren Bahçeli, "Seçimlerin erkene alınmasına gerek yoktur. Geçim ve seçim diyenlerin samimi olmadığı ortadadır" dedi.

🔴 Bahçeli'den Özgür Özel'e erken seçim yanıtı



🗣️ "'Bu hafta erken seçim kararı alalım' diyor. Sanki pazara çıkmış soğan, patates alıyor. Özgür Bey bırak bu işleri, hesabını seçimlerin zamanında yapılmasına göre yap" pic.twitter.com/AfsQ8GBgM8 — bianet (@bianet_org) January 14, 2025

Hamit Bozarslan: Kürt meselesinin meşruluğunu tanımadan barış mümkün değil

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Ne olmuştu? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 26 Kasım'daki grup toplantısında, "İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın yapılmasını bekliyoruz" dedi. Bahçeli'nin bu çağrısına DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da grup toplantısında, "Tülay başkanla birlikte hem Sayın Öcalan gerçekten bu süreçle ilgili ne düşünüyor görmek duymak istiyoruz hem de barış sürecine eş başkanları olarak katkıda bulunmak istiyoruz. Gidip Sayın Öcalan’la görüşerek bu ülkenin barışına katkı sağlamak istiyoruz. Hodri meydan" sözleri ile yanıt verdi. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit de partinin 26 Kasım'da Adalet Bakanlığına yaptığı resmi başvuruyu duyurarak "Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın, Sayın Abdullah Öcalan ile görüşme yapmak için resmi başvurusu Adalet Bakanlığı’na iletildi. Kürt sorununda demokratik çözüm ve Türkiye’nin demokratikleşmesi için DEM Parti olarak her türlü katkıyı sunmaya hazırız" dedi.

(EMK)