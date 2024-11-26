Devlet Bahçeli ikinci kez Halk TV’yi hedef aldı: Tek tek not ediyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçesi, bugün grup toplantısında ikinci kez Halk TV’yi ve medya patronlarını tehdit etti.
PKK Lideri Abdullah Öcalan'a yönelik açıklamalarını sürdüren Bahçeli, DEM Parti ile Öcalan’ın yüz yüze görüşmesi gerektiğini söyledi. Adından da konuyu medyaya getirerek şunları kaydetti:
Televizyon ekranlarına yuvalanan özel görevli MHP düşmanlarını,
Ne dedikleri, neyi teklif ettikleri, nasıl bir yöntem ve reçete sundukları belli olmayan cahil ve küstah yorumcu müsveddelerini,
Bilhassa Halk TV başta olmak üzere MHP’ye saldırı ortamı açan, taltif ve teşvik eden medya organlarını ve medya patronlarını tek tek not aldığımızı, yeri ve zamanı gelince de burunlarından fitil fitil getireceğimizi, kalabalıkta yapılan itibar suikastlarının tenhada özrünün kabul edilmeyeceğini muhataplarına duyurmak istiyorum.
Akılsız, ahlaksız ve asılsız konuşanların, sahibinin sesini aktaranların, bu sinsi tertibe çanak tutanların, sponsor olanların, maaş bağlayanların alınlarını karışlar, kirli yakalarına da yapışırız.
Türk-Kürt kardeşliğini kemikleştirip Türkiye Yüzyılını gerçeğe dönüştürmek için sabırla mücadele ediyorken, etnik bölücülüğün ve terör örgütünün hain emellerine kucak açan ve destek olan namertleri Türk milleti affetmeyecektir.
Bahçeli: DEM Parti Grubu İmralı ile yüz yüze gecikmeden görüşmeli
Halk TV’nin sahibinden Bahçeli’ye yanıt
Bahçeli’ye Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu yanıt verdi. Halk TV'nin duruşunun demokratik yaşamdan, kardeşçe buluşma ve kucaklaşmasından yana olduğunu söyledi:
Sistematik bir şekilde Halk TV’yi hedef alan konuşmaların dozajı ve sertlik derecesi gittikçe artıyor.
‘Tek tek not alıyoruz, burunlarından fitil fitil’ getireceğiz gibi ‘talimat’ derecesine varan bu sözlerin sosyal medyada elden ele dolaşıma sokulduğunu görüyoruz.
Şunun bilinmesini isteriz ki; Halk TV’nin sahibini tehdit etme ayrıcalığı herhangi bir kimliğin arkasına saklanamaz.
Halk TV’nin duruşu bellidir. Halk TV’nin bugüne kadar ülkenin asli unsurlarıyla birlikte demokratik yaşamda, kardeşçe buluşma ve kucaklaşmasından yana tavır koyduğu çok nettir.
Halk TV’nin sahibi ülkesinin demokratik yaşamına, hak, hukuk ve kardeşlik ilkesine inanmış biridir. Bugüne kadarki yaşamında uğradığı duraklar da bellidir ve nettir. O yüzden kimse bizi kardeşlik üzerinden vuramaz.
‘Kalabalıkta itibar suikastı yapmak da, tenhada özür dilemek de’ bizim kültürümüzde yoktur. Çünkü biz pusu kültüründen gelmiyoruz.
Bahçeli daha önce de Halk TV’yi hedef almıştı
Devlet Bahçeli, 1 Ekim’deki grup toplantısında da Sinan Ateş davasına ilişkin yayınları nedeniyle Halk TV’yi "Buradan sesleniyorum; Halk TV ve CHP ayağınızı denk alın. Dört soytarı muhabirle Milliyetçi Hareket Partisi’ni sorgulayamazsınız, sorgulatmayız" dözleriyle tehdit etmişti.
Bahçeli: Halk TV ve CHP ayağınızı denk alın
(HA)