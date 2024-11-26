Devlet Bahçeli ikinci kez Halk TV’yi hedef aldı: Tek tek not ediyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçesi, bugün grup toplantısında ikinci kez Halk TV’yi ve medya patronlarını tehdit etti.

PKK Lideri Abdullah Öcalan'a yönelik açıklamalarını sürdüren Bahçeli, DEM Parti ile Öcalan’ın yüz yüze görüşmesi gerektiğini söyledi. Adından da konuyu medyaya getirerek şunları kaydetti:

Televizyon ekranlarına yuvalanan özel görevli MHP düşmanlarını,

Ne dedikleri, neyi teklif ettikleri, nasıl bir yöntem ve reçete sundukları belli olmayan cahil ve küstah yorumcu müsveddelerini,

Bilhassa Halk TV başta olmak üzere MHP’ye saldırı ortamı açan, taltif ve teşvik eden medya organlarını ve medya patronlarını tek tek not aldığımızı, yeri ve zamanı gelince de burunlarından fitil fitil getireceğimizi, kalabalıkta yapılan itibar suikastlarının tenhada özrünün kabul edilmeyeceğini muhataplarına duyurmak istiyorum.

Akılsız, ahlaksız ve asılsız konuşanların, sahibinin sesini aktaranların, bu sinsi tertibe çanak tutanların, sponsor olanların, maaş bağlayanların alınlarını karışlar, kirli yakalarına da yapışırız.

Türk-Kürt kardeşliğini kemikleştirip Türkiye Yüzyılını gerçeğe dönüştürmek için sabırla mücadele ediyorken, etnik bölücülüğün ve terör örgütünün hain emellerine kucak açan ve destek olan namertleri Türk milleti affetmeyecektir.