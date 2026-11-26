Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyeleriyle bir araya geldi.

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'dan oluşan heyetin, Bahçeli ile saat 12.00'de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yapıldı.

"Hukuki ve siyasi gereklilikler..."

Görüşmenin ardından DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol bugün (26 Kasım) MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. Görüşmede, sürecin geldiği aşama ve bu dönemin hukuki ve siyasi gereklilikleri konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur" denildi.

Temaslarını sürdüren DEM Parti İmralı Heyeti, Bahçeli ile yapacağı bu görüşme öncesinde dün (25 Kasım) Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bir araya gelmişti.

DEM Parti basın bürosunun açıklamasına dayandırılan haberlere göre, Bakan Gürlek ile yapılan görüşmede devam eden sürecin hukuki boyutları, infaz düzenlemeleri ve hasta tutukluların durumu ele alınmıştı.

(EMK)