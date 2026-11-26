Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyeleriyle görüşecek.

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'dan oluşan heyetin, Bahçeli ile saat 12.00 sularında bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yapılması planlanıyor.

Temaslarını sürdüren DEM Parti İmralı Heyeti, Bahçeli ile yapacağı bu görüşme öncesinde dün (25 Kasım) Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bir araya gelmişti.

DEM Parti basın bürosunun açıklamasına dayandırılan haberlere göre, Bakan Gürlek ile yapılan görüşmede devam eden sürecin hukuki boyutları, infaz düzenlemeleri ve hasta tutukluların durumu ele alınmıştı.

(EMK)