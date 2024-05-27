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HABER
Yayın Tarihi: 27 Mayıs 2024 15:58
 ~ Son Güncelleme: 27 Mayıs 2024 16:16
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Devlet Bahçeli, Ayşe Ateş’in işaret ettiği Ahmet Yiğit Yıldırım'a arka çıktı

Ahmet Yiğit Yıldırım'ı arkasına alarak açıklama yapan Devlet Bahçeli, "MHP ve Ülkü Ocakları düşmanlığının sahnesi gazete ve televizyonlarda haksız ve hayasız iddialarda bulunan kim varsa mahkemede dinlenmelerini istiyoruz." dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Devlet Bahçeli, Ayşe Ateş’in işaret ettiği Ahmet Yiğit Yıldırım'a arka çıktı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sinan Ateş cinayeti üzerinden medyayı hedef aldı. Bahçeli, Halk TV, Sözcü TV ve Now TV’deki programlarda MHP hakkındaki iddialara yönelik değerlendirmelerde bulunan gazetecileri çıkıştı.

Ayşe Ateş’in, eşi Sinan Ateş öldürülmesinde işaret ettiği Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ı yanına alan Bahçeli iddialar için “Senaryo” dedi:

Halk TV, Now TV, Sözcü TV başta olmak üzere, MHP ve Ülkü Ocakları düşmanlığının sahnesine dönüşen gazete ve televizyonlarda, yurt içinden veya yurt dışından katılarak itibar cellatlığına soyunan, haksız ve hayasız iddialarda bulunan, şerefsizliğin kisvesine bürünen kimler varsa, mahkemede dinlenmelerini, ifadelerinin alınmasını, şayet varsa tevsik edilmiş bilgi, belge ve bulgularını mahkemeye sunmalarını istiyor, bu hususta adli müracaatımızı en kısa sürede gerçekleştireceğimizi şehitlerimizin manevi huzurunda ilan ediyorum.

Hesaplaşacağız, sonuçta ise muhasım müfterilerle kesinlikle helalleşmeyeceğiz. Münafık tezgâhların, müşrik planların, melun ve maske takmış Komünist taktiklerin kutlu davamız etrafında döşemeyi amaçladığı nifak ve fesat mayınları, yakında bizatihi faillerini patlatacak, hepsini birden rezil rüsva edecektir.

Bizden olmadığı halde bizimle ilgili konuşan, bilirkişilik taslayan, istismar ve ihanet şantiyesini ufkumuzun aydınlığına kurmak için adeta mekik dokuyan kokuşmuş zevatın kuyruk acısını biliyor ve onların bu acısını daha da şiddetlendirmek amacıyla bir çalışıyorsak bundan sonra bin çalışacağımızın ihlal edilmeyecek sözünü veriyorum.

Cumhur İttifakı’nı zafiyete uğratmak, terör örgütünün siyasi uzantısına yönelik milli tepkimizi zayıflatmak, sorgulatmak ve soğutmak maksadıyla; bir senaryo kapsamında üzerimize gelenlerin, gürültü çıkaranların, yumuşak karnımızı yoklayanların, dış bağlantılı ajanlarla işbirliği halinde Türk düşmanlarına taşeronluk yapanların alayını birden şehitlerimizden aldığımız ilhamla her seviyede karşılayıp paramparça etmek ecdadımıza, tarihimize ve milletimize hayat, haysiyet ve nimet borcumuzdur.”

Ahmet Yiğit Yıldırım, konuşmanın ardından Bahçeli'nin sözlerini paylaştı.  

Ne olmuştu?

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş son olarak Sözcü yazarı İsmail Saymaz’a konuşmuş, Ateş’in ölümünden eski MHP Milletvekili Olcay Kılavuz ve Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ı suçlamıştı. Ayşe Ateş, "Eşim, 'Olcay ve Ahmet beni öldürmek için kiralık katil arıyor' demişti" açıklaması yapmıştı.

Ayrıca hafta sonu da Ateş'in arkadaşı olan ve suikastla ilgili soruşturmada ifade veren Ömer Zengin, Halk TV yayını öncesi dört kişinin saldırısına uğradığını duyurmuştu.

(HA)

sinan ateş cinayeti Sinan Ateş Devlet Bahçeli MHP Ahmet Yiğit Yıldırım
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/haber/mahkeme-sinan-ates-iddianamesi-ni-kabul-etti-295069
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/haber/sinan-ates-suikasti-davasinda-sorusturmayi-yuruten-savcilarin-gorev-yerleri-degistirildi-282430
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