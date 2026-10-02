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YT: Yayın Tarihi: 02.10.2026 10:42 2 Ekim 2026 10:42
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.10.2026 10:58 2 Ekim 2026 10:58
Okuma Okuma:  1 dakika

Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan’a selam gönderdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’nin yeni yasama yılı resepsiyonunda DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile sohbet etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan’a selam gönderdi
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TBMM 28. dönem 5. Yasama Yılı’nın açılışı dolayısıyla Meclis Tören Salonu’nda resepsiyon düzenlendi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un ev sahipliğindeki resepsiyona devlet protokolü, bakanlar ve çeşitli siyasi partilerin milletvekilleri katıldı.

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29 Eylül 2026

Resepsiyonda DEM Parti heyeti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile selamlaşmak için yanına gitti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'a “Seyahatiniz oluyor mu? (İmralı'ya) Gidip geliyor musunuz?” diye sordu.

Bunun üzerine Buldan, “13 Eylül’de (İmralı'ya) gittik en son. Bir ay dolmadı ama bir ay dolduktan sonra gideriz herhalde” yanıtını verdi.

Bahçeli, gülümseyerek “Maşallah. Selamımı söylersiniz olur mu?” dedi.

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Musavat Dervişoğlu ile tokalaştı

Öte yandan Bahçeli, Meclis'te İYİ Parti sıralarına giderek İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu ile tokalaştı. İkili ayakta kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
Müsavat Dervişoğlu Devlet Bahçeli Pervin Buldan Mithat Sancar
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