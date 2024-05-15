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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 15 Mayıs 2024 16:14
 ~ Son Güncelleme: 15 Mayıs 2024 16:18
1 dk Okuma

devedikeni: Görmezden gelinen LGBTİ+ edebiyatçılara alternatif mecra

devedikeni’ne şiir, öykü, deneme ve röportaj yollamak isteyenler için e-posta adresi [email protected]

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
devedikeni: Görmezden gelinen LGBTİ+ edebiyatçılara alternatif mecra

Queer medya kolektifi Velvele’nin Türkçe edebiyat yayınlarının ve editörlerinin radarına gir(e)meyen LGBTİ+ yazar ve şairleri okurlarla buluşturacak yeni projesi devedikeni.org geçtiğimiz günlerde yayın hayatına başladı.

Hem üretim hem yayıncılık hem de eleştiri alanında cis-hetero ve çoğu erkek sesler tarafından işgal edilen Türkçe edebiyatın LGBTİ+’lara yönelik alerjisine merhem olmaya değil, o alerjiden doğan ayrımcılığı ifşa etmeye de soyunan sitenin editörlüğünü “Yüzen Küçük Şeyler: Hatıra Gezer’in Toplama Albümü” adlı romanın yazarı da olan Mertcan Karakuş yapıyor.

“Özellikle böyle bir zamanda kendi hikayelerimizi, kendi kalemlerimizle anlatmanın çok daha büyük bir önem kazandığına inanıyoruz.” diyen devedikeni amacını sunuş yazısında şöyle açıklıyor:

“Birçok alanda olduğu gibi edebiyatta da görmezden gelinen, sansürlenen, LGBTİ+’ları konu edinen, onların dertlerini dert edinen, LGBTİ+’ların kalemlerinden çıkmış edebi üretimlerin hak ettiği değerlere ulaşmalarını amaçlıyoruz.”

devedikeni’ne şiir, öykü, deneme ve röportaj yollamak isteyenler için e-posta adresi [email protected]

Siteye katkı sunmak isteyenler için hazırladıkları rehbere şuradan ulaşabilir; devedikeni’ni Instagram ve Twitter’da takip edebilirsiniz.

(EMK)

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