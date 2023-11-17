DEVA Partisi’nin ilçe başkanı kaçak maden ocağı işlettiği için tutuklandı

Demokrasi ve Atılım Partisi’nin (DEVA Partisi) Zonguldak Kilimli İlçe Başkanı Orhan Ergenç kaçak maden ocağı işlettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Bölgedeki yerel gazetelerin aktardığına göre polis ekipleri önce Ergenç’i gözaltına aldı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklama kararı verilen Ergenç, Beycuma M Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Bunun üzerine DEVA Partisi Genel Merkezi Ergenç’i görevden aldı ve yerine Tugay Delikanlı’yı atadı.

ZONGULDAKLI GAZETECİ MUSTAFA ÖZDEMİR ANLATIYOR "Kömür küreğiyle dövülüp, hiç maaş ödenmeden gönderilen Afganistanlı işçiler var"

(HA)