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HABER
Yayın Tarihi: 17 Kasım 2023 17:13
 ~ Son Güncelleme: 17 Kasım 2023 17:19
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DEVA Partisi’nin ilçe başkanı kaçak maden ocağı işlettiği için tutuklandı

DEVA Partisi'nin Zonguldak Kilimli İlçe Başkanı olan Orhan Ergenç Beycuma M Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/17/deva-partisinin-ilce-baskani-kacak-maden-ocagi-islettigi-icin-tutuklandi.jpg
Fotoğraf: DEVA Partisi Kilimli / Instagram

Demokrasi ve Atılım Partisi’nin (DEVA Partisi) Zonguldak Kilimli İlçe Başkanı Orhan Ergenç kaçak maden ocağı işlettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Bölgedeki yerel gazetelerin aktardığına göre polis ekipleri önce Ergenç’i gözaltına aldı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklama kararı verilen Ergenç, Beycuma M Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Bunun üzerine DEVA Partisi Genel Merkezi Ergenç’i görevden aldı ve yerine Tugay Delikanlı’yı atadı.

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(HA)

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