DEVA ile DEM Partisi 'Rojava' gündemiyle bir araya geldi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Suriye’deki geçici hükümete bağlı grupların Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik saldırılarına ilişkin Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) ile bir araya geldi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli’nin yer aldığı DEM Parti heyetini, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın da aralarında olduğu heyet karşıladı.

Heyet karşılamanın ardından toplantının yapılacağı salona geçti.

Ziyaretler sürüyor

DEM Parti, 27 Ocak’ta başladığı siyasi parti ziyaretlerinin ilkini CHP ile gerçekleştirmişti. Bugünkü DEVA Partisi görüşmesinin ardından saat 13.00’te Saadet Partisi ile görüşme gerçekleştirecek.

Gelecek Partisi’ne yapılması planlanan ziyaretin ise, Genel Başkan Ahmet Davutoğlu’nun sağlık durumu nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

