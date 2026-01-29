ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 29.01.2026 11:39 29 Ocak 2026 11:39
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.01.2026 11:56 29 Ocak 2026 11:56
Okuma Okuma:  1 dakika

DEVA ile DEM Partisi 'Rojava' gündemiyle bir araya geldi

DEM Parti, Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik saldırıları gündeme almak amacıyla DEVA Partisi ile bir araya geldi; ziyaret Saadet Partisi ile devam edecek.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
DEVA ile DEM Partisi 'Rojava' gündemiyle bir araya geldi
Fotoğraf: MA

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Suriye’deki geçici hükümete bağlı grupların Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik saldırılarına ilişkin Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) ile bir araya geldi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli’nin yer aldığı DEM Parti heyetini, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın da aralarında olduğu heyet karşıladı.

Heyet karşılamanın ardından toplantının yapılacağı salona geçti.

Ziyaretler sürüyor

DEM Parti, 27 Ocak’ta başladığı siyasi parti ziyaretlerinin ilkini CHP ile gerçekleştirmişti. Bugünkü DEVA Partisi görüşmesinin ardından saat 13.00’te Saadet Partisi ile görüşme gerçekleştirecek.

Gelecek Partisi’ne yapılması planlanan ziyaretin ise, Genel Başkan Ahmet Davutoğlu’nun sağlık durumu nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
dem parti DEVA Tuncer Bakırhan Tülay Hatimoğulları-Oruç
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git