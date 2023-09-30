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Yayın Tarihi: 30 Eylül 2023 14:16
 ~ Son Güncelleme: 30 Eylül 2023 14:19
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DEVA 81 ilde kendi adayları ile seçime giriyor

Partinin Genel Başkanı Ali Babacan, temiz belediyecilik için siyasi ahlak ilkelerini açıklayarak bir ilke imza atacaklarını söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/09/30/deva-81-ilde-kendi-adaylari-ile-secime-giriyor.jpg

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan partisinin Ankara’da düzenlenen tüzük kurultayında yerel seçim çalışmaları ile ilgili de değerlendirme yaptı. 

Babacan, "DEVA Partisi, önümüzdeki yerel seçimlerde, tüm ülke sathında kendi ismiyle, kendi amblemiyle, kendi adaylarıyla seçime girme kararı almıştır. Kararımız ülkemiz için, partimiz için hayırlı olsun" dedi.

Partinin Genel Başkanı Ali Babacan, temiz belediyecilik için siyasi ahlak ilkelerini açıklayarak bir ilke imza atacaklarını söyledi. 

(EMK)

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