DEVA 81 ilde kendi adayları ile seçime giriyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan partisinin Ankara’da düzenlenen tüzük kurultayında yerel seçim çalışmaları ile ilgili de değerlendirme yaptı.

Babacan, "DEVA Partisi, önümüzdeki yerel seçimlerde, tüm ülke sathında kendi ismiyle, kendi amblemiyle, kendi adaylarıyla seçime girme kararı almıştır. Kararımız ülkemiz için, partimiz için hayırlı olsun" dedi.

Partinin Genel Başkanı Ali Babacan, temiz belediyecilik için siyasi ahlak ilkelerini açıklayarak bir ilke imza atacaklarını söyledi.

(EMK)