Dev Sağlık-İş, baraj altı bırakıldıkları iddiasıyla bakanlık önünde eylem yaptı

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Ssağlık-İş) bugün yüzde 0,01 oranla baraj altı bırakıldıkları gerekçesiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem yaptı. Eyleme DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da destek verdi.

Çerkezoğlu burada yaptığı konuşmada sendikanın baraj altında bırakılmak istendiğini söyledi. Bakanlığın açıkladığı sayılar ile sendika verilerinin örtüşmediğini belirtti. Kendisi de doktor ve Dev Sağlık-İş üyesi olan Çerkezoğlu yaptıkları kontrollerde kendi üyeliğinin silinmiş olduğunu gördüklerini anlattı:

24 Temmuz'da Resmi Gazete'de sendikaların üye sayıları, örgütlenme durumları ve toplu sözleşme yapma hakkına sahip sendikalar açıklandı. Dev Ssağlık-İş, 0.99 ile barajın altında bırakıldı. Sendikamızın üye sayısı düşürüldü. Bu da yetmemiş iş kolunda çalışan sayısı yüksek gösterildi. Sendikamız barajın altında bırakıldı.

30 gün önce sabah erken saatte buraya geldik. Bakanlıkta bir dizi görüşmeler yaptık. Elimizdeki somut resmi verileri tek tek dosya numaralarıyla ilettik. Gerçek sayıya ulaşmak mümkünken ısrarla bu yapılmadı. Sendikamızın 7 bin 400 olarak açıklanan üye listesi ısrarla bize gösterilmedi. Elimizdeki listeyle karşılaştırıp kontrolleri ve doğru bilgileri ortaya koymamız engellendi.

Biz bu süreçte çoğunlukta olduğumuz üniversite hastanelerinde binlerce sağlık işçisi için toplu sözleşme masasına oturacaktık. 5 Ağustos’ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi için yetki başvurumuzu yaptık.

Bakanlık yetkilileri bize istatistik davası tamamlana kadar bu hastanedeki yetkiyi bekleteceklerini söylediler. Ancak bizden çok daha az üyesi olan HAK-İŞ'e bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası'na toplu iş sözleşmesi yetkisini verdiler.

Suç üstüne suç işliyorlar. Yaptıkları haksızlıklara bir yenisini eklediler. Bunu asla kabul etmiyoruz. Biz sonuna kadar yaşanan bu haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı mücadelemize devam edeceğiz.