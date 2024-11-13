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Yayın Tarihi: 13 Kasım 2024 13:13
 ~ Son Güncelleme: 13 Kasım 2024 13:50
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Deutsche Welle çalışanları Almanya’da iş bıraktı

3 bin 800 kişinin çalıştığı DW'de toplu sözleşme görüşmelerinin altıncı turunda da uzlaşma sağlanamadı. Sendikalar yüzde 10,5 zam talep ediyor. DW yönetimi ise yüzde 3,1.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Deutsche Welle çalışanları Almanya’da iş bıraktı

Almanya'nın kamu yayın kuruluşu Deutsche Welle (DW) çalışanları bugün uyarı grevi başlattı.

Sendika üyesi DW çalışanları, Birleşik Hizmet İşleri Sendikası'nın (Ver.di) çağrısı ile Bonn'da yerel saatle 02.00'de başlayan uyarı grevi doğrultusunda 14 Kasım saat 06.00'ya kadar iş bıraktı.

DW'nin Berlin'deki binasında ise bu sabah yerel saatle 06.00'da başlayan uyarı grevi 14 Kasım saat 02.00'de son bulacak.

Alman Gazeteciler Sendikası (DJV) ile Medya Sendikası (VRFF) ise bugün saat 12.00 ile 14.00 arasında uyarı grevi çağrısı yaptı.

Uyarı grevinin DW'nin yayın yaptığı bütün dillerdeki güncel televizyon yayınları ile online sayfasındaki ve sosyal medya kanallarındaki içerikleri etkilemesi bekleniyor. DW, aralarında Türkçe'nin de bulunduğu 32 dilde yayın yapıyor.

Alman Anayasası'nın 9'uncu maddesine göre bir hak olan uyarı grevine her çalışan katılmakta serbest.

Uyarı grevinin nedeni TİS’te uzlaşma sağlanamaması

Sendikalar, DW yönetimi ile Temmuz ayında başlayan toplu sözleşme görüşmelerinin altıncı turunda da uzlaşma sağlanmaması üzerine uyarı grevine gitme kararı aldı. Sendikalar, 12 ay için maaş ve ücretlere yüzde 10,5 zam talep ediyor.

DW yönetimi ise 1 Mart 2025 tarihinden itibaren yüzde 3,1 Ocak 2026'dan sonra ise yüzde 1,7 oranında zam öneriyor. Ayrıca, bir kereye mahsus olarak bin 750 euro ödenmesini kabul ediyor. DW'nin önerisi ile yapılacak zam oranı yılda yüzde 2,38'e karşılık geliyor.

Sendikalar ile DW arasında yapılan son toplu sözleşmenin süresi Haziran ayında dolmuştu.

Toplu sözleşme görüşmeleri, DW'de görev yapan 1800 kadrolu ve 2 bin serbest çalışanı kapsıyor.

(HA)

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İstanbul
dw türkçe deutsche welle
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