Deutsche Bank’ın asgari ücret tahmini: Yüzde 25-30’luk artış

Ekonomi gazetesi bloomberght.com Deutsche Bank yetkililerinin geçtiğimiz hafta Türkiye'de ekonomi yönetimi, banka yöneticileri, ekonomistler ve akademisyenlerle bir araya geldiğini yazdı.

Habere göre görüşmelerin ardından bir not hazırlayan Deutsche Bank, Türkiye'de yetkililerin enflasyon görünümü konusunda temkinli iyimserlik içinde olduğunu belirtti.

İç talebin beklenenden daha güçlü seyrettiğini belirtti. Bunun da Orta Vadeli Program'da paylaşılan tahminlere kıyasla enflasyondaki düşüş hızını karşılayabileceğini dair şüpheleri arttırdığını ifade etti. Ayrıca Merkez Bankası’nın faiz indirimini Kasım yerine Ocak 2025’te başlamasının beklendiğini yazdı.

Asgari ücrette beklenti enflasyon altında

Notta enflasyon görünümü açısından kritik önemdeki asgari ücret artışına da ayrı bir bölüm açıldı.

Asgari ücrette 2025 için genel beklentinin yüzde 25-30 arasında bir artış olduğunu belirten Deutsche Bank, asgari ücrette yüzde 30'un üzerinde bir artışın, yavaşlayan ekonomi ortamında işletmeleri zor durumda bırakacağı ve enflasyon beklentilerini bozacağı yönünde bir kanı olduğunu söyledi.

Notta bu konuda "Bazı analistler şirketler tarafından asgari ücret dışındaki sektörlerde yapılacak ücret artışlarının yüzde 30'un üzerinde olabileceğini savunurken, bazı ekonomistler azalan kar marjlarının şirketlerin yüzde 30'un üzerinde zam yapmasını engelleyeceğini ve birçok şirket tarafından yıl başında yapılacak ilk ücret artışının yüzde 20 civarında olabileceğini (yıl ortasında daha fazla ayarlama ile) düşünüyor" ifadeleri yer aldı.

Yüzde 30'luk beklenti 21 bin 252 TL demek Orta Vadeli Plan’a göre yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 41,5. Merkez Bankası’nın Ağustos’ta açıkladığı görünüm raporunda 2024 yıl sonu tahmini yüzde 38. Beklentiler ise yüzde 43 civarında geleceği yönünde. Eğer ki hükümet Deutsche Bank’ın notundaki gibi asgari ücrete yüzde 25 ile 30 arasında bir zam yaparsa bu enflasyonun altında kalacağı için ücretli kesimin reel olarak fakirleşmesi anlamına gelecek. Asgari ücret yüzde 25’lik zamla 21 bin 252 TL’ye yüzde 30’luk zam ile de 22 bin 102 TL’ye yükselir.

(HA)