Destici: "Kredi kartlarından 750 TL kesilmesine karşı çıkanların kartları iptal edilsin"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bankaları, kredi kartlarından savunma sanayisi için yılda 750 TL katılım payı alınmasına karşı çıkanların kartlarını iptal etmeye çağırdı.

Destici, önceki gün basın toplantısında, katılım payını da içeren kanun teklifi hazırlığını eleştirenlere, "Atatürkçülük adı altında, Atatürk ve laiklik kelimelerinin arkasına saklanarak devlet, vatan, din düşmanlığı yapıyorlar." diyerek saldırmış ve bu kesintilere karşı çıkanlara "Benim tavsiyem şu; onun vermediği 750 lirayı da biz veririz, bu millet verir. Bu millettin ve devletin onun gibi düşünenlerin parasın da ihtiyacı yoktur. Gitsin o 750 liraya bir büyük rakı alsın, ‘dem’lenmeye devam etsin." demişti.

Destici'nin getirilmesi düşünülen ek vergileri ödemek istemeyenler için hafta sonu bulduğu yeni formül "kredi kartlarının iptali" oldu.

Başta devlet bankalarımız olmak üzere tüm milli bankalara çağrımızdır:



Ülkemize ve milletimize yönelik tehditlere karşı, kahraman Türk Ordumuzu daha güçlü hale getirmek gayesiyle Savunma Sanayi için oluşturulacak olan ek fona, ayda sadece (yaklaşık bir paket sigara ya da lüks… pic.twitter.com/3YPgDOUnwW — Mustafa Destici (@Mustafa_Destici) October 14, 2024

Karşı çıkanlar ne diyor?

Salı günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulacak olan yasa teklifini eleştirenlerin başında Tüketiciyi Koruma Derneği geliyor. Dernek Başkanı Aziz Koçal, düzenlemeye dava açacaklarını belirtti. Koçal, 100 bin TL limitinin mutlaka yüksek gelir grubunu imlemediğini vurguladı. “Her kartta 100 bin lira limit var zaten. Paranın alım gücü düştüğü için 100 bin lira özel ve seçkin bir grubun kullandığı limit değil.” dedi.

100 bin TL limitini aşan 62 milyon kart var

Hükümetin hesaplarının da bu çerçevede olduğunu düşündüren bir gösterge, 100 bin TL limitini aşan kredi kartı sayısının toplam 62 milyon adet olması. 85 milyon nüfuslu bir ülkede bu kadar yüksek sayıda 100 bin TL limiti üzerine kredi kartı sahibi bulunması hedeflenen mükellef grubunun yüksek gelirlilerle sınırlı olduğu iddiasını çeliyor.

Öte yandan itirazlar, yalnızca dayatılan ek kesintilerin miktarı ve tüketici haklarıyla sınırlı değil. İtirazlar arasındaki başlıklar şunları da içeriyor:

Halk üzerinde ekonomik baskı

Türkiye’de son yıllarda artan enflasyon, işsizlik ve hayat pahalılığı gibi ekonomik sıkıntılar, geniş kesimleri ciddi şekilde etkiledi. Kredi kartları, birçok insan için nakit sıkıntısını aşma ve günlük ihtiyaçlarını karşılama aracı olarak kullanılıyor. Bu yüzden, kredi kartı kullanımına eklenen kesintiler ve kısıtlamalar, zaten zor durumda olan bireyler ve aileler için ekstra bir mali yük olarak algılanıyor.

Piyasada daralma korkusu

Kredi kartlarına getirilen kısıtlamalar ve kesintiler, bunlarla sınırlı kalmayıp açılan kapıdan gelecek yeni kesintilerle birlikte tüketici harcamalarının kısıtlanması eğilimi doğması ve bunun piyasalarda daralmaya yol açması korkusu dile getirilen bir başka itiraz. Ticaret ve hizmet sektöründeki bazı aktörler, kredi kartı harcamalarının azalmasının genel ekonomik aktiviteyi yavaşlatacağı ve işletmelerin gelirlerinde düşüşe yol açabileceği görüşünde.

Politik tepki

Muhalif kesimler bu önlemleri ekonomik politikaların yanlış kararlara dayandırılması ve yönetişim açmazları kapsamında değerlendiriyor. Hükümetin ekonomi yönetimine olan genel güvensizlik, bu tarz mali önlemlere daha sert tepki verilmesine yol açıyor.

Destici'nin eleştirilmesine karşı çıktığı kanunla hükümet halktan ne istiyor? ▶ AKP'nin TBMM'ye sunduğu "Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ve Bazı Yasa Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"yle hükümet, limiti 100 bin TL üzerindeki kredi kartı sahiplerinden savunma sanayisine aktarılmak üzere 750 TL yıllık katılma payı alınmasını öngörüyordu. Bu düzenlemeyle Savunma Sanayisine 80 milyar TL ek kaynak sağlanması amaçlanıyor. ▶ 12 maddelik yeni düzenlemeyle gene savunma sanayisine aktartılmak üzere ayrıca ilk el araç alımlarında 3 bin TL, ikinci el araç alımlarında bin beş yüz TL tescil ücreti alınacak. ▶ Aynı amaçla tapu ve kadastro işlemlerinden taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750'şer TL, diğer işlemlerde adına işlem yapılandan 375 TL katılma payı alınacak. ▶ Noterlik ücretine tabi diğer işlemlerden de işlem başına 75 lira katılma payı alınacak. Pakette, yatırım harcamaları olan şirketlerin bu kalemlerde enflasyon muhasebesinden muaf tutulmalarına yönelik düzenleme de var. ▶ Teklifle motor silindir hacmi 100 cm³’ün altında olan motosikletler ve motor gücü 6 kilovat ve altında olan motosikletler, motorlu taşıtlar vergisi kapsamına alınıyor.

(AEK)