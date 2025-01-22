Derya Apartmanı davasında tutuklu sanık kalmadı

6 Şubat 2023 depremlerinde Hatay'da yıkılan ve 16 kişinin hayatını kaybettiği Derya Apartmanı davasında tutuklu bulunan son sanık, müteahhit ve şantiye şefi Ganim Emre Sahil, Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dördüncü duruşmada tahliye edildi. Böylece davada tutuklu sanık kalmadı.

Sanık savunması ve tahliye kararı

Duruşmaya cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılan Sahil, müteahhit ve şantiye şefinin görev tanımlarını hatırlatarak, binanın proje onayı ve yapı kullanım belgesine uygun yapıldığını, yapılan değişikliklerin mal sahiplerinin sorumluluğunda olduğunu savundu. Tahliye talebinde bulunan Sahil’in avukatı ise binanın altındaki kuaförlerin tadilatının binanın statiğini bozduğunu iddia etti.

Mahkeme, Sahil'in adli kontrol şartı ve yurtdışına çıkış yasağıyla tahliyesine, diğer sanıkların adli kontrol hükümlerinin devamına karar verdi.

"Vicdanları yaralıyor"

Karar, depremde yakınlarını kaybeden ailelerin tepkisine neden oldu. Binada dört yakınını kaybeden Hülya Kılıçlar, “Bu karar vicdanları yaralıyor. Çok üzgünüm. Suçlular en ağır cezayı almalı,” dedi. Ağabeyi ve eşini kaybeden Soner Bayraktar ise sanıkların sorumluluğunu vurgulayarak kararı eleştirdi.

Davanın seyri

Mahkeme, Hatay Barosu'nun müdahillik talebini reddederken, kamu görevlileri hakkında yürütülen soruşturmanın akıbetinin sorulmasına ve gelecek bilirkişi raporunun değerlendirilmesine karar verdi. Davanın bir sonraki duruşması 6 Mayıs 2025'te yapılacak.

6 ŞUBAT: BİZİM ELLER FOTOĞRAF SERGİSİ "Biz her gün 6 Şubat'a uyanıyoruz"

(EMK)