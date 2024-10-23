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Yayın Tarihi: 23 Ekim 2024 12:27
 ~ Son Güncelleme: 23 Ekim 2024 13:33
2 dk Okuma

Dervişoğlu, Bahçeli'ye 'urgan' fırlattı; Bahçeli ipi istedi

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Bahçeli’nin Öcalan çağrısına, Meclis kürsüsünden 'urgan' fırlatarak yanıt verdi: "Al bunu başının ucuna as." Dervişoğlu'na cevap MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'dan geldi: "Başkanımızın o ipi odasına asacağını ifade etmişler."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Dervişoğlu, Bahçeli'ye 'urgan' fırlattı; Bahçeli ipi istedi
*Fotoğraf: AA

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Meclis grup toplantısında konuştu.

Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin dün grup toplantısında PKK lideri Abdullah Öcalan için “Gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini açıklasın, sonra da umut hakkı için başvurusunu yapsın" sözlerini hatırlattı ve tepki gösterdi.

Bahçeli’nin 2007’de bir miting alanında Erdoğan’a ‘Öcalan’ın idamı için attığı ipe’ gönderme yapan Dervişoğlu, Meclis kürsüsünden urgan fırlattı. “Türk milletinin hayallarini astınız" diyen Dervişoğlu, Bahçeli'ye seslenerek, "Al bunu başının ucuna as" dedi.

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Dervişoğlu, devamında "Cesedimizi çiğnemeden bu Meclis'e giremez" diye ekledi.

CHP lideri Özgür Özel'in "El yükseltiyorum" açıklamasına da yanıt veren Dervişoğlu "Devlet Bahçeli’ye verdiği cevaba bakın, el yükseltiyormuş. Türkiye kumar masası mıdır?” dedi.

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Bahçeli'de yanıt: İpi odama asacağım

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da Dervişoğlu'nun urgn fırlatmasıyla ilgili şunları söyledi:

"Başkanımız o ipi odasına asacağını ifade etmişler. Dervişoğlu'nun ip attı ama önce kendi ipini atsaydı bu millet için daha faydalı olurdu. Kendisi başkan oldu ancak partisindeki vekillerini bile tutamıyor. Bırakın ip atmayı bir söz bile söylememesi gerekirdi.

Eskiye de bir atıfta da bulunarak yaptığı şey şovdur. Kendisi bir şov yapma gereğinde bulunmuş. Dervişoğlu şaşırmış durumda tüm tuşlara basmaktadır. Genel Başkanımız da çok güzel bir cevap vermiş. Bu bir öngörü meselesidir. Bahçeli, bu öngörülerinde hep haklı çıkmıştır. Ama tek yanlışımız oldu. O da haklılığımızın hep geç anlaşılmasıydı."

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(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Müsavat Dervişoğlu İyi Parti Devlet Bahçeli
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