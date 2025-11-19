ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 19 Kasım 2025 09:00
 ~ Son Güncelleme: 19 Kasım 2025 09:00
1 dk Okuma

ANADİLİNDE ÇOCUK SESLERİ

"Dersler 25 dakika, teneffüsler 20 dakika olursa iyi olur"

Bu yazı, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü vesilesiyle hazırladığımız "Anadilinde Çocuk Sesleri" dosyası kapsamında, 9 yaşındaki Lusin Sultan Özkan tarafından Hemşince kaleme alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Şad pan midk ene çim. Dağa elluşe erand a. Faturaniye midk ene çim, pox arnuşe midk ene çim. Dağaniye hakusd unnalu, xağ xağuşi, maktap ertuşi hax unin. Dağaniye hakusd unnalu, xağ xağuşi, maktap ertuşi hax unin.

Maktabe şad ergen a. Maktabe 9 jam ça u 4-5 jam elluşe al erand gellir. Mem al darsiye şad ergenin. Darsiye 25 dakka, tenefusniyen al 20 dakka elliana bedk a.

Lusin Sultan Özkan'ın el yazısı ile kaleme aldığı yazı ve çizim

*Lusin Sultan Özkan'ın Hemşince yazdığı yazısının Türkçe çevirisi.

Çocuk olmak güzel. Faturaları düşünmüyorum, para kazanmayı düşünmüyorum. Çocukların giysi sahibi olmaya, oyun oynamaya, okula gitmeye hakları var.

Okul çok uzun. Okul 9 saat değil de 4-5 saat olsa daha güzel olurdu. Bir de dersler çok uzun. Dersler 25 dakika, teneffüsler 20 dakika olursa iyi olur.

18 Kasım 2025

(LSÖ/NÖ)

