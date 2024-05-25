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Yayın Tarihi: 25 Mayıs 2024 15:14
 ~ Son Güncelleme: 25 Mayıs 2024 15:17
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Dersim’den “ölüm yasası”na tepki: Sessiz kalmayın

“Öldürmenin çözüm olmayacağının hepimiz farkındayız. Bu yasa gerçekleştirildiği takdirde çok değil katliamdan bir yıl sonra yine popülasyon aynı rakamlara ulaşacaktır.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Dersim’den “ölüm yasası”na tepki: Sessiz kalmayın

Dersim'de hayvanseverler, köpeklerin toplanıp uyutulması önerisi adı altındaki katliama tepki gösterdi.

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Gazete Duvar’dan Duygu Kıt’ın haberine göre, Dersim Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (DER-HAYKO) öncülüğünde Koru Sev Yaşat Derneği, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve Hozat Belediye veterinerleri ile çok sayıda kişinin katıldığı basın açıklamasında ‘Hayvanları öldürmenin adı uyutma’ denilerek yasa hazırlığının durdurulması istendi.

"Öldürmek çözüm değil, katliam"

Katılımcılar adına basın açıklamasını DER-HAYKO yöneticisi Ezgi Doğan okudu.

Doğan şunları söyledi: “Öldürüle öldürüle bitirilememiş, kısırlaştırılmamış, tedavi edilmemiş, aç susuz bırakılmış, şiddet görmüş ama tüm bunlara rağmen bir lokma ekmek verip, başı okşanınca dünyanın en sadık varlığına dönüşmüş, yaşam hakları ellerinden alınmak istenen, sokaktaki dostlarımız adına seslerimizi yükseltiyoruz. Son günlerde gündemde olan sokak hayvanlarının toplatılıp uyutulması tüm sosyal mecralarda ve mecliste normal ve uygar bir çözüm olarak lanse edilmektedir. Halk ve hayvanlar iki tarafın da mağdur olduğu hale getirilmiştir. Yetkililer çözümü mağdur taraflardan biri olan sokak hayvanlarının öldürülmesinde bulmuş ve toplumda kutuplaşmalara neden olmuştur.”

“Öldürmenin çözüm olmayacağının hepimiz farkındayız. Bu yasa gerçekleştirildiği takdirde çok değil katliamdan bir yıl sonra yine popülasyon aynı rakamlara ulaşacaktır. Bunun sebebi popülasyonun asıl kaynağı olan üretimin devam etmesidir. Öyle ki toplumsal cezayı nefret üzerine inşa etmeye çalışarak sokak hayvanı popülasyonunu öldürmeyle çözülmeyeceğine ilişkin veteriner hekimlerin, alanında uzman bilim insanlarının görüşleri göz ardı edilmiş mevcut sorunun öldürmekten başka çözülmeyeceğine dair bir algı yaratılmaya çalışılmıştır.”

(EMK)

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