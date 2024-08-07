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HABER
Yayın Tarihi: 7 Ağustos 2024 10:29
 ~ Son Güncelleme: 7 Ağustos 2024 10:29
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Dersim’de ormanlık alanda yangın

Nazımiye ilçesinde dün başlayan yangına ekipler, kazma, kürek ve tırmıklar yardımıyla müdahale ediyor.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Dersim’de ormanlık alanda yangın
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Dersim’in Nazımiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangının söndürülmesi için başlatılan çalışmalar havadan ve karadan sürüyor.

İlçenin Bostanlı köyü Zergavut Dağı eteklerindeki meşe ormanlarının olduğu alandaki yangın, dün (6 Ağustos) başladı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Valilik koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) üyelerinden oluşan toplam 150 personel görev yapıyor.

Ekipler, kazma, kürek ve tırmıklar yardımıyla müdahale ettikleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Jandarma Genel Komutanlığına ait S-70 tipi bir helikopter de yangın söndürme çalışmalarına havadan destek veriyor. (TY) 

orman yangını Dersim
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/haber/orman-yanginlarinin-akibetini-tahmin-eden-yapay-zeka-modeli-gelistirildi-297756
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/haber/turkiye-de-orman-yanginlari-gecen-yila-gore-yaklasik-bes-kat-artti-296753
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/haber/hdp-ekoloji-komisyonu-orman-yanginlarina-dikkat-cekti-281450
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/haber/dersim-deki-orman-yanginlari-icin-acil-onlem-alinmali-280724
İKLİM ARAŞTIRMACISI GÖKÇE ŞENCAN
“Orman yangınları kaçınılmaz, mesele onu yönetmekte"
15 Temmuz 2022
/haber/orman-yanginlari-kacinilmaz-mesele-onu-yonetmekte-264537
Orman yangınlarından etkilenen hayvanlara nasıl yardım edebiliriz?
14 Temmuz 2022
/haber/orman-yanginlarindan-etkilenen-hayvanlara-nasil-yardim-edebiliriz-264476
TTB: “Orman yangınları için gerekli önlemler süratle alınmalı”
4 Temmuz 2022
/haber/ttb-orman-yanginlari-icin-gerekli-onlemler-suratle-alinmali-264106
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