Dersim’de kayyım protestosuna katılan üç kişi tutuklandı

Kayyım protestoları gerekçesiyle gözaltına alınan Rıdvan Gül, Aykut Aksakallı ve Murat Karaboğa, “Polise mukavemet”, “Kamu malına zarar verme” ve “2911 sayılı Gösteri ve Yürüyüş Kanununa muhalefet etme” gerekçesiyle tutuklandı.