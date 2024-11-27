Dersim’de kayyım protestosuna katılan üç kişi tutuklandı

Dersim’de kayyım protestolarına katıldıkları gerekçesiyle bu sabah ev baskınlarında gözaltına alınan dört kişi emniyet işlemleri ardından Tunceli Adliyesi’ne sevk edildi.
MA’nın haberine göre; gözaltına alınan Çağdaş Kayaoğlu savcılık ifadesi ardından serbest bırakıldı.
Gözaltına alınan Rıdvan Gül, Aykut Aksakallı ve Murat Karaboğa savcılık ifadeleri ardından tutuklama talebiyle Tunceli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
KÜRT BELEDİYELERE BASKI SÜRÜYOR
Dersim ve Ovacık'a da kayyım
Hakimlikte ifadeleri alınan Gül, Aksakallı ve Karaboğa, “Polise mukavemet”, “Kamu malına zarar verme” ve “2911 sayılı Gösteri ve Yürüyüş Kanununa muhalefet etme” gerekçesiyle tutuklandı.
Kayyım atamalarını protesto edenlere yönelik başlatılan gözaltı operasyonlarında tutuklananların sayısı 9’a yükseldi.
Gözaltılarda 26 Kasım’da dört, 24 Kasım’da iki kişi tutuklandı.
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(RT)