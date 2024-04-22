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Yayın Tarihi: 22 Nisan 2024 12:44
 ~ Son Güncelleme: 22 Nisan 2024 12:44
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Dersim’de ev baskınları: Beş gözaltı

Beş kişinin gözaltına alınma gerekçesi "örgüt üyesi olmak" ve "örgüte yardım etmek" iddiaları.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Dersim’de ev baskınları: Beş gözaltı
Fotoğraf: Tunceli Belediyesi

Dersim merkez ve Nazimiye ilçesinde, bu sabah evlere yapılan polis baskınlarında beş kişi gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, gözaltıların gerekçesi “örgüt üyesi olmak “ ve “örgüte yardım etmek” iddiaları.

Öte yandan, gözaltına alınlardan 71 yaşındaki Torun Dilsiz’in sağlık durumunun iyi olmadığı ve gözaltıların sayısının artabileceği aktarıldı. (TY)

Dersim operasyon gözaltılar
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