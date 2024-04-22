Dersim’de ev baskınları: Beş gözaltı
Beş kişinin gözaltına alınma gerekçesi "örgüt üyesi olmak" ve "örgüte yardım etmek" iddiaları.
Dersim merkez ve Nazimiye ilçesinde, bu sabah evlere yapılan polis baskınlarında beş kişi gözaltına alındı.
Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, gözaltıların gerekçesi “örgüt üyesi olmak “ ve “örgüte yardım etmek” iddiaları.
Öte yandan, gözaltına alınlardan 71 yaşındaki Torun Dilsiz’in sağlık durumunun iyi olmadığı ve gözaltıların sayısının artabileceği aktarıldı. (TY)
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