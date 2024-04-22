Dersim’de ev baskınları: Beş gözaltı

Dersim merkez ve Nazimiye ilçesinde, bu sabah evlere yapılan polis baskınlarında beş kişi gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, gözaltıların gerekçesi “örgüt üyesi olmak “ ve “örgüte yardım etmek” iddiaları.

Öte yandan, gözaltına alınlardan 71 yaşındaki Torun Dilsiz’in sağlık durumunun iyi olmadığı ve gözaltıların sayısının artabileceği aktarıldı. (TY)