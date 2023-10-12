Dersim’de 4 gün etkinliklere kısıtlama

Tunceli Valiliği, resmi internet sitesinden kent sınırları içerisinde 4 günlüğüne eylem ve etkinliklere izin zorunluluğu getirildiğini duyurdu.

Bugünden geçerli olmak üzere şu aktiviteler mülki idare amirinin iznine bağlandı: “Valilik ve Kaymakamlık Makamlarının uygun göreceği basın açıklaması ve etkinlikler hariç olmak üzere Tunceli İl sınırları içerisinde meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda; basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, anma, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afiş, poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans, sinevizyon gösterimi vb. tüm eylem ve etkinlikler.”

Karar, 16 Ekim’de sona erecek. (AS)