Dersim merkezli operasyonda altı kişi gözaltına alındı

Dersim merkezli operasyon kapsamında bu sabah saatlerinde evlere yapılan polis baskınlarında aralarında Munzur Çevre Derneği yöneticileri Ali Yıldız ve Özkan Arslan, Yeni Demokrasi Gazetesi muhabirleri Ertan Çıta ile Yaprak Kurban’ın da olduğu altı kişi gözaltına alındı.



Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, gözaltı gerekçeleri öğrenilemeyen kişiler Tunceli Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Operasyon kapsamında bir kişi de İstanbul'da gözaltına alındı.

Urfa merkezli operasyon

Öte yandan, bu sabah Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, PKK’ye yönelik operasyon başlatıldığı duyurulmuştu.

Urfa merkezli operasyonda İstanbul, Antalya, Adana, Bursa, Diyarbakır, Antep, Mardin, Mersin, Denizli, Konya, Kayseri, Batman, Isparta, Balıkesir, Şırnak, Kocaeli ve Amasya olmak üzere 18 kentte eş zamanlı baskınlar düzenlenmiş ve yaklaşık 90 kişi gözaltına alınmıştı.



(TY)