Dersim kayyımı belediyeyi betonla kapatıp, poz verdi

Dersim Belediye Başkanı Cevdet Konak’ın "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması ve görevden uzaklaştırılması sonrası kayyım olarak görevlendirilen Vali Tekbıyıkoğlu, makam aracıyla gece saatlerinde belediye binasına gitti.

Girişte kendisini karşılayan görevlilerle merhabalaşan Tekbıyıkoğlu, daha sonra makam odasına geçti.

Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün yerine kayyım olarak görevlendirilen Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen de belediye binasına giderek görevine başladı.

Öte yandan Dersim Belediyesi binası girişi beton bariyerlerle kapatıldı. Kent merkezine giriş ve çıkışlar ise kontrollü sağlanıyor.

(RT)