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Yayın Tarihi: 23 Kasım 2024 11:43
 ~ Son Güncelleme: 23 Kasım 2024 12:46
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Dersim kayyımı belediyeyi betonla kapatıp, poz verdi

İçişleri Bakanlığı'nın Dersim ve Ovacık'a atadığı kayyımlar belediyelerine belediye binasına gidip, makam odasında poz verdiler.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Dersim kayyımı belediyeyi betonla kapatıp, poz verdi
*Fotoğraflar: AA

Dersim Belediye Başkanı Cevdet Konak’ın "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması ve görevden uzaklaştırılması sonrası kayyım olarak görevlendirilen Vali Tekbıyıkoğlu, makam aracıyla gece saatlerinde belediye binasına gitti.

Girişte kendisini karşılayan görevlilerle merhabalaşan Tekbıyıkoğlu, daha sonra makam odasına geçti.

Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün yerine kayyım olarak görevlendirilen Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen de belediye binasına giderek görevine başladı.

Öte yandan Dersim Belediyesi binası girişi beton bariyerlerle kapatıldı. Kent merkezine giriş ve çıkışlar ise kontrollü sağlanıyor.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
kayyım 2024 Dersim Belediye Eş Başkanı Cevdet Konak Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül
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