Dersim'de kayyım eylemi: Kayyımlar barışa barikattır

Demokratik Alevi Dernekleri (DAD) ve Demokratik İslam Kongresi (DİK), Dersim ve Ovacık belediyelerine kayyım atanmasını protesto etti.

DAD, DİK üyeleri, Halkların Eşitlik ve Demokrasi (DEM Parti) milletvekilleri Ayten Kordu, Celal Fırat, görevden alınan Dersim Belediye Eşbaşkanı Cevdet Konak, Dersim İttifakı Bileşenleri Yeraltı Çarşısı önünde bir araya geldi.

Kitle buradan "Hırsız kayyım Dersim'den defol", "Kayyım gidecek, AKP halka hesap verecek" sloganları atarak belediye binasına doğru yürüyüşe geçti.

Belediye binası önünde DİK üyesi Hatice Şeker, açıklama yaptı.

Hakkari, Mardin, Batman, Halfeti ve Esenyurt belediyelerine atanan kayyımları da hatırlatan Şeker, “Öyle bir atmosfere girdik ki, Kürtler bütün zorluklara rağmen oy kullanıyor ama sürekli olarak seçtiği belediyeler gasp ediliyor. ‘Kürt seçer, ama yönetemez, Kürt oy kullanır, ama AKP-MHP bloğu iradesine tahakküm koyar’ anlayışıyla karşı karşıyayız. Kısacası seçme ve seçilme hakkının ortadan kaldırıldığı bir mecraya doğru gitmekte ülke" dedi.

Şeker, Dersim Belediye Eşbaşkanlarına verilen cezaların da hukuka haykırı olduğunu belirtti ve "Belediye eşbaşkanları halkın oyları ile seçilmiş meşru siyasetçilerdir. Meşru olmayan kayyımlardır. Kayyımlar geri çekilmeli, halk iradesine saygı duyulmalıdır" diye konuştu.

Fırat: Bütün halklar birlikte mücadele etmeliyiz

Ardından konuşan DEM Parti Milletvekili Celal Fırat ise, "Türkiye'deki bütün halkların ve inançların birlikte mücadele etmesi gerektiğine” vurgu yaptı ve ekledi: “Bu kadar tahammülsüzlük, kin ve nefret insanların iradesine yapılan bir saygısızlıktır ve buna 'dur' dememiz gerek. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ilk geldiğinde şunu söylüyordu, 'Yeter artık söz milletindir. İnsanların iradelerine saygı gösterilmesi gereklidir' diyordu. Meclis'in arkasında egemenlik kayıtsız şartsız milletindir deniliyor eğer gerçekten bu şekildeysen birbirimize saygı duymamız lazım.”

Doğan: Bu halkın vicdanında mahkumsunuz

DAD Eş Genel Başkanı Kadriye Doğan da kayyımların "barışa ve özgürlüğe barikat” olduğunu ifade etti:

“Evet, gücünüz yetiyor olabilir. Şu an güçlü olabilirsiniz, ama bu coğrafyanın inancı ve vicdanında mahkûmsunuz. Bunu bilin, bu böyle gitmeyecek. Yarınlar vicdan sahiplerinin ve direnenlerin olacaktır. Aklınızı başınıza devşirin. Barış ve diyaloğun yolu vardır"

Eylem, konuşmaların ardından alkışlarla sona erdi.

(RT)