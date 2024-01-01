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Yayın Tarihi: 1 Ocak 2024 16:48
 ~ Son Güncelleme: 1 Ocak 2024 16:56
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Dersim'de deprem

Dersim'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Dersim'de deprem
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Dersim'de saat 16.28'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Dersim'in Pülümür ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 8.7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

(EMK)

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