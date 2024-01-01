Dersim'de deprem
Dersim'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Dersim'de saat 16.28'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Dersim'in Pülümür ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 8.7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 1, 2024
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Pülümür (Tunceli)
Tarih:2024-01-01
Saat:16:28:18 TSİ
Enlem:39.55528 N
Boylam:39.98111 E
Derinlik:8.7 km
Detay:https://t.co/t0nJgm5hhj@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
(EMK)