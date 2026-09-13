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YT: Yayın Tarihi: 13.09.2026 14:09 13 Eylül 2026 14:09
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.09.2026 14:19 13 Eylül 2026 14:19
Okuma Okuma:  1 dakika

Dersim'de dağ keçisi avı süresiz yasaklandı

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, “Dağ keçilerinin avlanmaları sınırsız ve süresiz olarak valiliğimizce yasaklanmıştır” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Dersim'de dağ keçisi avı süresiz yasaklandı
Fotoğraf: ANKA.
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Dersim’nin yüksek rakımlı dağlarında yaşayan dağ keçileri, kentin doğal yaşamının önemli unsurları arasında yer alıyor. Özellikle Munzur Vadisi ve çevresindeki sarp kayalıklar, yaban keçileri için önemli yaşam alanları arasınde yer alıyor.

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Kentte yaşayanlar ve hayvan hakları savunucuları, yetkililere defalarca çağrıda bulunarak keçilerin öldürülmesine önüne geçilmesini istemişti.

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Yasak kararını vali duyurdu

Vali Şefik Aygöl, dağ keçilerinin korunmasına ilişkin yaptığı açıklamada, kentte güvenliğin ve huzurun yaban hayatına da yansıdığını ifade etti.

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Aygöl, dağ keçilerinin insanlardan uzak şekilde doğal yaşamlarını sürdürebilmelerinin önemine dikkat çekerek, “Onlar da huzurun hakim olduğunun farkındalar ve huzuru yaşıyorlar. Avlanmaları sınırsız ve süresiz olarak valiliğimizce yasaklanmıştır” dedi.

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Valiliğin kararıyla birlikte Dersim sınırları içerisinde dağ keçilerinin avlanmasına yönelik uygulamanın süresiz olarak yasaklanması, kentte yaban hayatının korunması açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
Dersim dağ keçileri Tunceli Valiliği yasak avlanma
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