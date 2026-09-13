Dersim'de dağ keçisi avı süresiz yasaklandı

Dersim’nin yüksek rakımlı dağlarında yaşayan dağ keçileri, kentin doğal yaşamının önemli unsurları arasında yer alıyor. Özellikle Munzur Vadisi ve çevresindeki sarp kayalıklar, yaban keçileri için önemli yaşam alanları arasınde yer alıyor.

Dersim'in dağ keçileri, avlanma tehdidiyle karşı karşıya

Kentte yaşayanlar ve hayvan hakları savunucuları, yetkililere defalarca çağrıda bulunarak keçilerin öldürülmesine önüne geçilmesini istemişti.

"Dağ Keçilerine Kurşun Sıkanlar İnsan Olamaz"

Yasak kararını vali duyurdu

Vali Şefik Aygöl, dağ keçilerinin korunmasına ilişkin yaptığı açıklamada, kentte güvenliğin ve huzurun yaban hayatına da yansıdığını ifade etti.

Dersim'in Dağ Keçilerini Koruyun

Aygöl, dağ keçilerinin insanlardan uzak şekilde doğal yaşamlarını sürdürebilmelerinin önemine dikkat çekerek, “Onlar da huzurun hakim olduğunun farkındalar ve huzuru yaşıyorlar. Avlanmaları sınırsız ve süresiz olarak valiliğimizce yasaklanmıştır” dedi.

Dağ Keçileri Kalaşnikoflarla Öldürüldü

Valiliğin kararıyla birlikte Dersim sınırları içerisinde dağ keçilerinin avlanmasına yönelik uygulamanın süresiz olarak yasaklanması, kentte yaban hayatının korunması açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

(FY)