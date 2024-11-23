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Yayın Tarihi: 23 Kasım 2024 02:11
 ~ Son Güncelleme: 23 Kasım 2024 03:33
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TUNCELİ VALİLİĞİ BİLDİRİSİ

Dersim'de 10 gün toplantı ve gösteri yasağı

Kente kayyım atanmasına karşı başgösteren hoşnutsuzluk ve protestolardan sonra Tunceli Valiliği, "kent genelinde yürüyüş, miting, basın açıklaması ve benzeri etkinliklerin 10 gün süreyle yasaklandığını" duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Dersim'de 10 gün toplantı ve gösteri yasağı
Cuma akşamı Dersim sokaklarında protestolar/Pirha videosundan kayıt

Dersim ve Ovacık belediyelerine İçişleri Bakanlığı kararıyla kayyım atanmasının ardından Tunceli Valiliği, kent genelinde güvenlik gerekçesiyle açık ve kapalı alanlarda yapılmak istenen çeşitli etkinliklere 10 gün süreyle yasak getirildiğini duyurdu.

Valilik açıklamasında yasağın 22 Kasım 2024 saat 19.30’dan 1 Aralık 2024 saat 23.59’a kadar süreceği belirtildi.

Pirha haber ajansı yasak açıklaması öncesi ve sonrasında kentte süren protesto gösterilerinde çok sayıda gözaltı olduğunu duyurdu

İfade özgürlüğü askıda 

Vali Tekbıyıkoğlu'nun "kamuoyuna saygıyla duyurduğu" yasaklarla askıya alınan haklar şunlar: "[Dersim sınırları içinde] 22 Kasım'dan 1 Aralık'a kadar "açık ve kapalı alanlarda (toplanma, yürüyüş, nöbet, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, sticker, afiş/pankart asma vb.) her türlü eylem/etkinlik."

Maksat her zamanki gibi: "Milli birlik ve beraberlik" 

Dersim'de dayatılan yasakların gerekçesi olarak belirtilen başlıklar ise geniş bir katalog oluşturuyor:  "Huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, olası yasadışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması, Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, terör eylemlerinin ve suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi."

(AEK)

Haber Yeri
Dersim
Dersim kayyım yasaklar dersim belediyesi
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