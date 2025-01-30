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Yayın Tarihi: 30 Ocak 2025 15:19
 ~ Son Güncelleme: 30 Ocak 2025 17:10
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Dersim Dağ, serbest bırakıldı

HDP eski Diyarbakır Milletvekili Dağ, İstanbul’daki Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Dersim Dağ, serbest bırakıldı
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, bugün İstanbul’daki Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Dağ, ifade işlemlerinin ardından akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

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Dersim Dağ hakkında

2018 seçimlerinde HDP'nin Diyarbakır Milletvekili seçilen Dersim Dağ, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) en genç milletvekili oldu.

1996 yılında Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde doğan Dağ’ın ailesi, Dağ henüz beş aylıkken İstanbul’a göç etti. 18 yaşına kadar İstanbul’da yaşayan Dağ, Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü kazanarak Mardin’e gitti. Aynı dönemde ailesi Diyarbakır’a geri döndü.

22 yaşındayken, üniversite son sınıfta okurken milletvekili adayı olan Dağ, hem öğrenciliğini hem de milletvekilliğini aynı dönemde sürdürdü. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
dersim dağ hdp Gözaltı 2025 yılı gözaltı ve tutuklamaları
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