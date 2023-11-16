“Dersim büyüklerinin boyunlarına geçirilen ip, boğazımızı sıkmaya devam ediyor”

Seyit Rıza ve arkadaşlarının 15 Kasım 1937 sabahı Elazığ Buğday Meydanı'nda idam edilmesinin üzerinden 86 yıl geçti.



İdamlar sonrası cenazeler ailelere teslim edilmeyerek bilinmeyen bir yere defnedildi ve mezar yerlerine dair devlet yetkilileri herhangi bir açıklama yapmadı.



Dersim ve İstanbul’da dün (15 Kasım) anma için bir araya gelen demokratik kitle örgütleri Dersim adının iade edilmesi, Dersim halkından özür dilenmesi ve Seyit Rıza ve arkadaşlarının mezar yerlerinin açıklanmasını talep etti.



Seyit Rıza ve arkadaşlarının ölüm yıldönümünde insan hakları örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve demokratik kitle örgütlerinin yaptığı açıklamalardan bazıları ise şöyle:

Seyit Rıza’yı nasıl asmıştık?

İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Merkez:



“İktidara, TBMM’ye ve TBMM’de grubu bulunan siyasi partilere sesleniyoruz:



“Dersim Soykırımını ‘Tanı, Af Dile, Tazmin Et.’ amaçlı bir çalışma yapılmalıdır. Seyit Rıza ve arkadaşlarının itibarlarının iadesi için özel bir kanun çıkarılmalı, gerçekleştirilen hukuka aykırı yargılama tüm sonuçları ile ortadan kaldırılmalıdır.



“Seyit Rıza ve arkadaşlarının mezar yerleri açıklanmalıdır. Dersim halkından özür dilenmeli, Dersim ismi iade edilmelidir.”

Fotoğraf: Pir Sultan Abdal Kültür Derneği

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş:



“Yaşatılan büyük acıyı unutmayacak, unutturmayacağız! Onları saygıyla anıyor ve hakikatlerin ortaya çıkmasına dair mücadelemizin sonuç alıncaya kadar süreceğinin sözünü veriyoruz! Bu da size dert olsun!

“Serra 86'ina dardakerdişê înan de ma Seyîd Riza û embazanê ey bi rêzdarî darenê xo vîr.”



Sanatçı Ferhat Tunç:



“86 yıl önce yaşandı ve bitmedi… Dersim büyüklerinin boyunlarına geçirilen ip, halihazırda boğazımızı sıkmaya devam ediyor. Elazığ buğday meydanında idam edilen Seyit Rıza, Uşenê Seydi, Fındık Ağa, Hesene İvrayim, Aliye Mirzali, Hesen Ağa ve Resık Usen’i derin bir saygıyla, minnetle anıyoruz.”



HEDEP İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu:



“Katliamlar tarihiyle hesaplaşarak, yüzyıllık cumhuriyetin hakikatiyle yüzleşerek yaşanacak bir ülkeyi birlikte kuracağız!”



HEDEP İstanbul Milletvekili Celal Fırat:



“Seyit Rıza 5 Eylül 1937 tarihinde Erzincan Valisi'yle görüşmeye giderken pusu kurularak esir alınmış ve savunma hakkı dahi verilmeden acele bir yargılamayla Elazığ’da idam edilmiş ve oğlu ve yoldaşları ile birlikte bilinmeyen bir yere defnedilmiştir.



“Seyit Rıza, oğlu ve yoldaşlarının mezar yerleri nerededir? Mezar yerleri neden gizlenmektedir?” (TY)

