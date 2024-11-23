İçişleri Bakanlığı kararıyla dün (22 Kasım) kayyım atanan Dersim Belediyesi Eşbaşkanı Birsen Orhan hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

bianet’e konuşan Orhan, kendilerine resmi bildirim yapılmadığını fakat bir gözaltı kararı olduğu bilgisini edindiklerini söyledi.

Gözaltı gerekçesine dair avukatların bilgi talep ettiği ancak verilmediğini belirten Orhan, avukatların savcı ile görüşmesinin devam ettiğini, ifadeye gidip gitmeyeceğinin görüşmeden sonra netleşeceğini aktardı.

İçişleri Bakanlığı, Dersim Belediye Eşbaşkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e 20 Kasım günü verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasını gerekçe göstererek dün akşam kayyım atandığını duyurdu.

Bakanlığın kararı, mesai saatinden sonra Belediye Eşbaşkanı Cevdet Konak'ın arabasının önü polisler tarafından kesilerek tebliğ edildi.

Kayyım atandığı haberinin kentte duyulması üzerine halk belediye binası önünde toplandı ve kararı protesto etti.

Halka seslenen Orhan, “Bunlar işgalci. Bunlar Dersim’i 1938’de nasıl işgal ettilerse bugün de belediyelerimizi işgal ettiler. Bunları izlemeyin. Gelin birlikte mücadele edelim" dedi.

Konak, ise “Bize bu yetkiyi Dersim halkı vermiştir. Araçlarla trafiği kapatarak hem yol işgali yaptılar, en büyük yolsuzluğu yaptılar. Kenti işgal ettiler. AKP-MHP fotoğrafı budur. İrade gaspı budur" diye konuştu.

Dersim'de dün gece saatlerine kadar süren protestolar bugün de devam etti.

Öte yandan son kararlarla yerlerine kayyım atanan Kürt belediye başkanlarının sayısı ise yediye çıktı.

(RT)