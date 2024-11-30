Dersim Belediye Eşbaşkanı Birsen Orhan tutuklandı

Yerine kayyım atanan Dersim Belediye Eşbaşkanı Birsen Orhan, Pertek İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce gözaltına alındı.

KÜRT BELEDİYELERE BASKI SÜRÜYOR Dersim ve Ovacık'a da kayyım

Gözaltı kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Orhan, “Gözaltına alınıyorum. Pertek Emniyetince” dedi.

Gözaltına alınıyorum.pertek emniyetince — Birsen Orhan (@birsenorhan_) November 30, 2024

MA'nın haberine göre Birsen Orhan Pertek ilçesinde bulunan evinden gözaltına alındı. Orhan'ın Dersim’e götürüleceği öğrenildi. Birsen Orhan hakkındaki “Gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet” ve “Polise mukavemet” iddialarıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Sabah saatlerinde evinden gözaltına alınan Dersim Belediye Eşbaşkanı Birsen Orhan ifade için Tunceli Adliyesi'ne getirildi. Birsen Orhan'ın ifadesinin ardından savcı, "Toplantı ve gösteri yürüyüş kanununa muhalefet" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" iddialarıyla Birsen Orhan'ı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

Hakimlik aynı iddialarla Birsen Orhan'ın tutuklanmasına karar verdi.

Ne olmuştu? Dersim Belediye Eşbaşkanı Birsen Orhan'ın daha önce yerine kayyım atandığı gün hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Dersim Belediyesi Eşbaşkanı Birsen Orhan hakkında gözaltı kararı Orhan, 24 Kasım'da Tunceli İl Emniyet Müdürlüğüne giderek verdiği ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Orhan savcılık ifadesi ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi. Dersim Belediye Eşbaşkanı Birsen Orhan ifade için emniyete gitti Savcılık tarafından Birsen Orhan’ın “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ile “Kamu görevlisine hakaret” iddialarıyla ifadesi alındı. Birsen Orhan, daha sonra aynı gerekçelerle tutuklama talebiyle Tunceli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik ifadesi alınan Birsen Orhan, adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı. Birsen Orhan’a ev hapsi ve yurt dışı yasağı adli kontrolü verildi. Birsen Orhan serbest bırakıldı

(AD)