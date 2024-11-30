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Yayın Tarihi: 30 Kasım 2024 09:56
 ~ Son Güncelleme: 30 Kasım 2024 18:16
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Dersim Belediye Eşbaşkanı Birsen Orhan tutuklandı

Sabah saatlerinde evinden gözaltına alınan Dersim Belediye Eşbaşkanı Birsen Orhan tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Dersim Belediye Eşbaşkanı Birsen Orhan tutuklandı

Yerine kayyım atanan Dersim Belediye Eşbaşkanı Birsen Orhan, Pertek İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce gözaltına alındı.

Dersim ve Ovacık'a da kayyım
KÜRT BELEDİYELERE BASKI SÜRÜYOR
Dersim ve Ovacık'a da kayyım
22 Kasım 2024

Gözaltı kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Orhan, “Gözaltına alınıyorum. Pertek Emniyetince” dedi.

MA'nın haberine göre Birsen Orhan Pertek ilçesinde bulunan evinden gözaltına alındı. Orhan'ın Dersim’e götürüleceği öğrenildi. Birsen Orhan hakkındaki “Gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet” ve “Polise mukavemet” iddialarıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Sabah saatlerinde evinden gözaltına alınan Dersim Belediye Eşbaşkanı Birsen Orhan ifade için Tunceli Adliyesi'ne getirildi. Birsen Orhan'ın ifadesinin ardından savcı, "Toplantı ve gösteri yürüyüş kanununa muhalefet" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" iddialarıyla Birsen Orhan'ı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

Hakimlik aynı iddialarla Birsen Orhan'ın tutuklanmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

Dersim Belediye Eşbaşkanı Birsen Orhan'ın daha önce yerine kayyım atandığı gün hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Dersim Belediyesi Eşbaşkanı Birsen Orhan hakkında gözaltı kararı
Dersim Belediyesi Eşbaşkanı Birsen Orhan hakkında gözaltı kararı
23 Kasım 2024

Orhan, 24 Kasım'da Tunceli İl Emniyet Müdürlüğüne giderek verdiği ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Orhan savcılık ifadesi ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi.

Dersim Belediye Eşbaşkanı Birsen Orhan ifade için emniyete gitti
Dersim Belediye Eşbaşkanı Birsen Orhan ifade için emniyete gitti
24 Kasım 2024

Savcılık tarafından Birsen Orhan’ın “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ile “Kamu görevlisine hakaret” iddialarıyla ifadesi alındı.

Birsen Orhan, daha sonra aynı gerekçelerle tutuklama talebiyle Tunceli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Hakimlik ifadesi alınan Birsen Orhan, adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı. Birsen Orhan’a ev hapsi ve yurt dışı yasağı adli kontrolü verildi.

Birsen Orhan serbest bırakıldı
Birsen Orhan serbest bırakıldı
24 Kasım 2024

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
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