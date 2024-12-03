Dersim Belediye Eşbaşkanı Birsen Orhan serbest bırakıldı

Dersim Belediyesi'ne kayyım atanmasına karşı yapılan protestolar gerekçe gösterilerek gözaltına alınan, önce "ev hapsi" ardından da tutuklanarak cezaevine gönderilen Dersim Belediye Eşbaşkanı Birsen Orhan tahliye edildi.
Serbest bırakıldıktan sonra 30 Kasım Cumartesi günü yeniden gözaltına alınan Orhan, Toplantı ve gösteri yürüyüş kanununa muhalefet' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme' iddialarıyla tutuklandı.
Orhan hakkında avukatların tutuklama kararına yaptığı itiraz, mahkeme tarafından kabul edildi. Orhan, yurt dışı yasağı adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla bırakıldı.
İçişleri Bakanlığı 22 Kasım'da Dersim Belediye eşbaşkanları Cevdet Konak ve Birsen Orhan'ı görevden almıştı.
(RT)