Dersim Belediye Eşbaşkanı Birsen Orhan ifade için emniyete gitti

İçişleri Bakanlığı’nın yerine kayyım atandığı gün hakkında gözaltı kararı çıkarılan Dersim Belediye Eşbaşkanı Birsen Orhan, sabah saatlerinde ifade vermek üzere Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü’ne gitti.

Orhan, ifade vermeye gitmeden önce sosyal medyadan açıklama yaptı. Dün evine gitmek isterken Sanat Sokağı'nda polislerin kendisini gözaltına alma girişimi hakkında konuştu.

Adresinin belli olduğunu, kayyım atanması kararından itibaren eylemlerde en önde olduğunu belirten Orhan, gözaltına alınmaya çalışılma şekline tepki gösterdi. “Bizler direnişin kentindeyiz bu mücadele geleneği yere düşmemeli” dedi:

"Yaşanan gözaltı girişimi henüz tek söz kurmadan belediyemize kayyım atandığı ilk anda gerçekleşti. Ve halkın kararlı duruşu ile izin verilmedi. Kolumda ve bacağımda yaralanmalar meydana geldi. Bu basına yansıyamadı, çünkü çekimi yapan arkadaşlarımıza müdahale edildi, telefonları kırıldı. Sonrasında daha gün ışımadan ev ev beni aradılar. Oysa adresim belliydi. Gün içinde kentte en öndeydim. Halkın arasındaydım, ama ne yaptılar evimden çıkarken, etrafım kuşatıldı. Haberi alan halkın tepkisi ve vekillerimizin müdahalesiyle ifadem bu sabah alınmak üzere karar kılındı. Bizler gerginlik büyümesin diye bu hukuksuz girişimlere tek söz etmedik.

Şimdi de niyet okumalarla bana uyduruk bir dosya hazırlandı. Tıpkı 20 Kasım'da eşbaşkanımız ve belediye başkanımıza yaptıkları gibi. Hiçbir suçum olmadan bu şekilde birçok hukuksuzluğa maruz kaldım. Ezcümle adaletin özeti bu deyip olağanlaştırmayacağım. Bugün yargı keyfi tutumlara dur demeli. İfade vermeye gidiyorum. Sözlerim de bir halkın hakikatidir. Ben yüksek sesle söyledim bu gerçekliği. Son söz olarak; bizler direnişin kentindeyiz bu mücadele geleneği yere düşmemeli. Ben inanıyorum ki Dêrsimliler ne yapacağını iyi bilir."

(HA)