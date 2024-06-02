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Yayın Tarihi: 2 Haziran 2024 20:15
 ~ Son Güncelleme: 2 Haziran 2024 20:57
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2 HAZİRAN YENİLEME SEÇİMLERİ

Dersim Akpazar’da AKP’nin adayı kazandı

Dersim’in Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar belde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AKP’li Ali Aydın kazandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Dersim Akpazar’da AKP’nin adayı kazandı
*AKP adayı Ali Aydın (Fotoğraf: AA)

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Akpazar’da, kayıtlı 1700 seçmen okullardaki 10 sandıkta oyunu kullandı. Daha sonra oyların sayımı gerçekleştirildi.

Kullanılan oyların 1301’i geçerli, 40’ı geçersiz sayıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre, 644 oy alan AKP adayı Ali Aydın belediye başkanı seçildi.

Seçimde CHP adayı Zeynel Yıldırım 421, DEM Parti adayı Orhan Çelebi 220, Yeniden Refah Partisi adayı Ahmet Yılmaz 5, MHP adayı Neşe Gür 10, Saadet Partisi adayı Umut Şahin 1 oy aldı.

Ne olmuştu?

Akpazar beldesinde 31 Mart'ta yapılan seçimde, CHP adayı Zeynel Yıldırım 471, AK Parti adayı Ali Aydın 467, DEM Parti adayı Orhan Çelebi 274 oy almıştı.

AKP, 31 Mart’taki seçimlerde sandık görevlilerince bazı seçmenlere belediye başkanlığı pusulası verilmediği iddiasıyla seçim sonuçlarına itiraz etmiş ve incelemenin ardından itirazı kabul eden Yüksek Seçim Kurulu seçimi iptal etmişti.

(VC)

31 mart yerel seçimleri 2 haziran yenileme seçimleri Dersim Mazgirt Akpazar
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