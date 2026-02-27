Deriyê sînor yê Nisêbîn-Qamişloyê piştî 14 salan wê bê vekirin

Deriyê sînor yê di navbera Nisêbîn û Qamişloyê de piştî 14 salan wê di dawiya meha bê de ji xizmetê re were vekirin.
Serokê Odeya Pîşesazî û Bazirganiyê ya Amedê(DTSO) Mehmet Kaya aşkere kir ku Deriyê Sînor ê Nisêbînê wê di 31ê Adarê de were vekirin.
Barhilgirên alîkariyê yên ji Amedê bi rê ketin gihîştin Kobaniyê
Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê Mehmet Kaya bal kişandiye ser dorpêça li Kobanê berdewam dike û wiha gotiye:
“Weke hûn dizanin me bi navê Platforma Piştevaniyê û Parastina Bajêr xebatek da destpêkirin. Bi taybetî bi pêşengtiya serokatiya odeya me û piştgiriyeke mezin a endamên meclisê û endamên komîteya pîşeyî, alîkariyên pir girîng hatin komkirin. Helbet armanca me ya sereke ew bû ku em vê alîkariyê di zûtirîn demê de bigihînin Kobanê ya ku di bin dorpêçê de ye. Armanca me ya ewil ew bû ku em alîkariyê di zûtirîn demê de ji Deriyê Murşîtpinarê bigihînin Kobanê. Lê daxwaza me bi rayedarên AFAD’ê û ligel du nûnerên me ji deriyekî din re gihişt Kobanê. Alîkariya mirovî gihişt Kobanê. Ya ji bo me girîng ew bû. Cara ewil bi rêya organîzasyoneke sivîl alîkarî gihişt herêma di bin dorpêçê de. Niha em ji bo kampanyayeke duyemîn her tim daxuyaniyan û agahiyan belav dikin.
Alîkarî tên komkirin û hevdîtinên me berdewam dikin. Em ê malzemeyên alîkariya mirovî yên bi heman rêbazê hatine komkirin li gel du hevalên me an ji Deriyê Sînor ê Murşîtpinarê an jî ji Deriyê Sînor ê Nisêbînê re bigihînin Kobanê.”
