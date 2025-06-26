Derin yoksulluk ve eşitsizlik tablosu: 4 bini aşkın çocuk cezaevinde

Türkiye’de binlerce çocuk, gerek ekonomik kriz gerekse de adalet sistemindeki yapısal sorunlar nedeniyle suça sürükleniyor. Yoksullukla büyüyen, temel haklara erişemeyen ve sosyal destek mekanizmalarından yoksun kalan on binlerce çocuk, erken yaşta adli süreçlerle karşı karşıya kalıyor.

Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre, 31 Mayıs 2025 itibarıyla cezaevlerinde bulunan 12-18 yaş arası çocuk sayısı 4 bin 293’e ulaşmış durumda. Türkiye’de 174 bin çocuğa ailesi tarafından bakılamıyor. En temel ihtiyaçları dahi karşılanamayan çocukların, ailesinin yanından alınma riski bulunuyor.

Suça sürüklenen çocuklar ve hakikat

BirGün'ün aktardığına göre, yoksulluğun pençesindeki on binlerce çocuğun yanı sıra binlerce çocuk da suça sürükleniyor. 2024 yılında hâkim karşısına çıkan çocuk sayısı 134 bin 383 ile ifade ediliyor.

4 binden fazla çocuk cezaevinde

Çocuklara yönelik en çarpıcı veri ise Adalet Bakanlığı’nın istatistiklerine yansıyor. Cezaevlerindeki çocuk sayısı, 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla 4 bini aşıyor. Ceza infaz kurumlarında bulunan 12-18 yaş grubundaki çocuk sayısının Mayıs 2025’te 4 bin 293 olduğu belirtiliyor.

Cezaevlerindeki toplam 4 bin 293 çocuğun bin 341’i hükümlü, 2 bin 952’si ise tutuklu çocuklardan oluşuyor. Suça sürüklendiği için ceza alan ve denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılan çocuk sayısının büyüklüğü de dikkati çekiyor.

9 bini denetimli serbest

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 9 bin 245 suça sürüklenen çocuğun denetim ve takibi yapılıyor. Denetimli serbest çocukların 8 bin 382’sinin erkek, 863’ünün ise kız çocuklarından oluştuğu bildiriliyor.

(AB)