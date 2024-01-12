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Yayın Tarihi: 12 Ocak 2024 15:53
 ~ Son Güncelleme: 12 Ocak 2024 18:08
2 dk Okuma

Derin Yoksulluk Ağı’ndan saha çalışması: “Ağabey not alsan da anlatsan da ne değişecek”

Derin Yoksulluk Ağı, Aralık ayında İstanbul Çekmeköy ve Sancaktepe'de yaptığı saha çalışmasının gözlem raporunu yayımladı. Rapora göre, son iki yıl içerisinde mahalledeki çocuklarda umutsuzluk giderek arttı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Derin Yoksulluk Ağı’ndan saha çalışması: “Ağabey not alsan da anlatsan da ne değişecek”
Fotoğraf: Derin Yoksulluk Ağı

Derin Yoksulluk Ağı, Aralık 2023’te yaptığı saha çalışmasındaki gözlemlere ilişkin rapor yayımladı. İstanbul Çekmeköy ve Sancaktepe ilçelerinde gerçekleştirilen ziyaretlerde odak nokta öğrencilerin gelecek hedefleri, tahayyülleri ve okullarda beslenme oldu.

Rapor; hedefler, yetkileri olsa, okul yemekleri ve öneriler bölümlerinden oluşuyor.

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“Büyüyünce ne olmak istiyorsun?”

Derin Yoksulluk Ağı raporda, mahalledeki çocukların “büyüyünce ne olmak istiyorsun” sorusuna verdiği cevapların sınırlılığına dikkat çekiyor.

Rapora göre; çocuklar ağırlıklı olarak oğlan çocuklar, polis, kız çocuklar ise hemşire olmak istiyor.

Son iki yıl içerisinde çocuklardaki umutsuzluğun giderek arttığını belirtilen raporda, 7. Sınıf öğrencisi N.’nin kendilerine “Ağabey not alsan da anlatsan da ne değişecek” dediğine vurgu yapılıyor.

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“Cumhurbaşkanı olsanız çocuklar için ne yapardınız?” 

Raporda yer alan, ziyaret edilen okullarda ortaokul çağındaki oğlan çocukları ile yapılan sohbet formatındaki görüşmelerde verilen bazı cevaplar şu şekilde:

“20 okul-park, 2 tane anasınıfı yapardım”

“Voleybol ‘potası!, basket potası, 4 okul yapardım ve Filistin’e yardım ederdim”

“Futbol sahası, ev yaptırırdım. İhtiyaç sahiplerine para verirdim”

“Ödevleri kaldırırdım. Tesla dağıtırdım. Fakirlere ev yaptırırdım.”

“10 cami, Kuran kursu açardık. Romanlarda başlık parasını kaldırırdık.”

“Düzenli beslenme verilmesi halinde devamsızlık azalacak”

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde, Türkiye’nin ücretsiz okul yemekleri çalışmalarını canlandırmak adına Okul Yemekleri Koalisyonu’na girmesinin gerekliliğinden yola çıkarak Koalisyon’u tanıtan bir Bilgi Notu yayımlayan Derin Yoksulluk Ağı’nın raporunda bu konudaki gözlemleri de yer alıyor.

Raporda; görüşme yapılan 4. ve 2. sınıfa giden E. ve Y. kardeşlerin öğünleri için “4 zeytin 1 küçük peynir 1 simit” dediği, öğretmen N. de düzenli beslenme verilmesi halinde devamsızlığın azalacağına inandığı ama böyle bir sistemin çok büyük bir altyapı gerektirdiği yer alıyor.

Derin Yoksulluk Ağı’nın önerileri

  • Dezavantajlı grupların çocuklarının meslek seçiminde ufuklarını açmaya yönelik meslek danışmanlık programları oluşturulmalıdır. Bu programlar, çocukların ilgi alanlarına uygun kariyer seçenekleri konusunda rehberlik sağlamalıdır.
  • Kamu ve özel sektör işbirliğiyle okullarda spor ve kültürel faaliyetlere yönelik destek programları geliştirilmelidir. Bu programlar, çocuklara geniş bir yelpazedeki faaliyetlere katılma fırsatı sunmalıdır.
  • Çocuk Hakları ve Temel Beslenme: Okullarda ücretsiz beslenme programları, önce özellikle dezavantajlı gruplardan gelen çocukları kapsayacak şekilde genişletilmeli, sonra da ülke çapında uygulamaya konulmalıdır.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

(AD)

Derin Yoksulluk Ağı saha çalışması sancaktepe çekmeköy çocuk açlığı
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/haber/bilgi-universitesi-ve-derin-yoksulluk-agi-ndan-beraber-kampanyasi-288695
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/haber/derin-yoksulluk-agindan-calistay-yoksulluk-kesisimsellik-ve-dayanisma-286524
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18 Eylül 2023
/yazi/yoksullukla-izole-edilmis-bir-mahalleden-izlenimler-284081
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