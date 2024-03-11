Derin Yoksulluk Ağı’ndan kadınlara 'ayrımcılığa karşı mücadele' atölyesi

Açık Alan Derneği/Derin Yoksulluk Ağı “Ayrımcılığa Maruz Kalan Yoksul ve Kırılgan Bireyleri Güçlendirme Projesi” kapsamında, Şişli İnönü Mahalle Evi’nde kadınlara yönelik “Farkındalık ve Bilgi Verme Atölyeleri” düzenledi.

Projeyle katılımcıların ayrımcılık türlerin ve ayrımcılığa maruz bırakıldıkları durumlarda hangi kurumlara başvurabileceklerini öğrenmeleri amaçlandı.

Eşitlik İzleme Merkezi tarafından desteklenen projede, İstanbul Barosu’ndan avukatlar Ayşegül Gündüz ve Didem Zorba atölyede yer aldı.

Atölyede katılımcılara ulusal yargı mekanizmaları olan Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu (TİHEK) ve Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvuru yollarını anlattıklarını söyleyen avukat Gündüz “Toplumda bu konuda bilinç eksikliği olduğu için böyle bir atölye yapmaya karar verdik” dedi.

bianet’e konuşan bir katılımcı, “Bir haksızlığa uğradığımız zaman nereye başvuracağımızı öğrendik” dedi. Daha önce uğradıkları ayrımcılıkların farkında bile olmadıklarını söyleyen katılımcılar ayrımcılıklar karşısında daha özgüvenli olduklarını söyledi.

Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı Nedir?

Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu ve Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvuru yolları Kamu Denetçiliği Kurumu: Kamu kurum ve kuruluşlarının (idarenin) eylemleri ve işlemleri ile kamu görevlilerinin tutum ve davranışları karşısında mağdur olduğunu ya da haksızlığa uğradığını düşünen herkes mahkemeye gitmeden önce Kamu Denetçiliği Kurumu’na (Ombudsmanlığa) başvurabilir. Kamu Denetçiliği Kurumu'na internet sitesinden, Ankara'daki genel merkeze dilekçe yazarak, illerde valiliklere ve ilçelerde kaymakamlıklara dilekçe vererek ya da Kamu Denetçiliği Kurumu'na telefonla ulaşarak başvuru yapılabilir. Başvuru için tıklayın Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu: TİHEK’in üç temel görev alanlarından biri ayrımcılığın önlenmesidir. Bu kapsamda, ayrımcılık yasağı ihlalinden zarar gördüğü iddiasında bulunan her gerçek veya tüzel kişi TİHEK’e başvuru yapabilir. Başvuru elden, posta, elektronik posta, faks yoluyla yapılabileceği gibi Kurum’un web sitesinde yer alan başvuru formu veya e-Devlet sistemi üzerinden online başvuru yollarıyla da gerçekleştirilebilir. Başvurulardan herhangi bir ücret alınmaz. Kurum’a başvuruda bulunmadan önce ilgililer 6701 sayılı Kanun’a aykırı olduğunu ileri sürdükleri hususların düzeltilmesini karşı taraftan talep eder. Söz konusu talep reddedilir veya 30 gün içerisinde cevap verilmezse Kurum’a başvuru yapılabilir. Eğer telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ihtimali varsa Kurum bu şartı aramadan başvuruları kabul etmektedir.

(AD)