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Yayın Tarihi: 11 Mart 2024 12:15
 ~ Son Güncelleme: 11 Mart 2024 14:42
2 dk Okuma

Derin Yoksulluk Ağı’ndan kadınlara 'ayrımcılığa karşı mücadele' atölyesi

Derin Yoksulluk Ağı'nın kadınlarla düzenlediği atölyede, ayrımcılığa karşı TİHEK ve Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvuru yolları gösterildi.

Ali Dinç
Ali Dinç

Ali Dinç

Açık Alan Derneği/Derin Yoksulluk Ağı “Ayrımcılığa Maruz Kalan Yoksul ve Kırılgan Bireyleri Güçlendirme Projesi” kapsamında, Şişli İnönü Mahalle Evi’nde kadınlara yönelik “Farkındalık ve Bilgi Verme Atölyeleri” düzenledi.

Projeyle katılımcıların ayrımcılık türlerin ve ayrımcılığa maruz bırakıldıkları durumlarda hangi kurumlara başvurabileceklerini öğrenmeleri amaçlandı.

Eşitlik İzleme Merkezi tarafından desteklenen projede, İstanbul Barosu’ndan avukatlar Ayşegül Gündüz ve Didem Zorba atölyede yer aldı.

Atölyede katılımcılara ulusal yargı mekanizmaları olan Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu (TİHEK) ve Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvuru yollarını anlattıklarını söyleyen avukat Gündüz “Toplumda bu konuda bilinç eksikliği olduğu için böyle bir atölye yapmaya karar verdik” dedi.

bianet’e konuşan bir katılımcı, “Bir haksızlığa uğradığımız zaman nereye başvuracağımızı öğrendik” dedi. Daha önce uğradıkları ayrımcılıkların farkında bile olmadıklarını söyleyen katılımcılar ayrımcılıklar karşısında daha özgüvenli olduklarını söyledi.

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Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu ve Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvuru yolları

Kamu Denetçiliği Kurumu: Kamu kurum ve kuruluşlarının (idarenin) eylemleri ve işlemleri ile kamu görevlilerinin tutum ve davranışları karşısında mağdur olduğunu ya da haksızlığa uğradığını düşünen herkes mahkemeye gitmeden önce Kamu Denetçiliği Kurumu’na (Ombudsmanlığa) başvurabilir. Kamu Denetçiliği Kurumu'na internet sitesinden, Ankara'daki genel merkeze dilekçe yazarak, illerde valiliklere ve ilçelerde kaymakamlıklara dilekçe vererek ya da Kamu Denetçiliği Kurumu'na telefonla ulaşarak başvuru yapılabilir. Başvuru için tıklayın

Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu: TİHEK’in üç temel görev alanlarından biri ayrımcılığın önlenmesidir. Bu kapsamda, ayrımcılık yasağı ihlalinden zarar gördüğü iddiasında bulunan her gerçek veya tüzel kişi TİHEK’e başvuru yapabilir. Başvuru elden, posta, elektronik posta, faks yoluyla yapılabileceği gibi Kurum’un web sitesinde yer alan başvuru formu veya e-Devlet sistemi üzerinden online başvuru yollarıyla da gerçekleştirilebilir. Başvurulardan herhangi bir ücret alınmaz. Kurum’a başvuruda bulunmadan önce ilgililer 6701 sayılı Kanun’a aykırı olduğunu ileri sürdükleri hususların düzeltilmesini karşı taraftan talep eder. Söz konusu talep reddedilir veya 30 gün içerisinde cevap verilmezse Kurum’a başvuru yapılabilir. Eğer telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ihtimali varsa Kurum bu şartı aramadan başvuruları kabul etmektedir.

(AD)

Derin Yoksulluk Ağı ayrımcılık TİHEK kamu denetçiliği kurumu şişli
Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel...

Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Mayıs 2023 bianet stajyeri. Ağustos 2023'ten bu yana bianet muhabiri.

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