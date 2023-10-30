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Yayın Tarihi: 30 Ekim 2023 12:34
 ~ Son Güncelleme: 30 Ekim 2023 14:55
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Derin Yoksulluk Ağı'ndan saha çalışması: Eğitim Yoksulluğu

Ali Dinç
Ali Dinç

Ali Dinç

bianet, Açık Alan Derneği/Derin Yoksulluk Ağı'nın Çekmeköy’de yaptığı saha çalışmasını yerinde takip etti.

"Eğitim Yoksulluğu" başlıklı çalışmayı Derin Yoksulluk Ağı ekibinden Şeyma Batman, Seda Özdemir Şimşek ve Önder Uçar yürüttü.

Derin yoksulluk içerisindeki aileler, çocuklarının eğitim süreçlerinde nasıl zorluklarla karşılaştıklarını anlattı.

Derin Yoksulluk Ağı
Derin Yoksulluk Ağı'ndan saha çalışması: Hijyen Yoksulluğu
10 Ağustos 2023

(AD)

Derin Yoksulluk Ağı eğitim yoksulluğu derin yoksulluk Açık Alan Derneği eğitim sorunları
Ali Dinç
Ali Dinç
[email protected] tüm yazıları
Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde çift anadal programı ile eğitimine devam ediyor. Atölye BİA 5-9 Ekim...

Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde çift anadal programı ile eğitimine devam ediyor. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Mayıs 2023 bianet stajyeri. Ağustos 2023'ten bu yana bianet muhabiri.

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