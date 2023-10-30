Derin Yoksulluk Ağı'ndan saha çalışması: Eğitim Yoksulluğu
bianet, Açık Alan Derneği/Derin Yoksulluk Ağı'nın Çekmeköy’de yaptığı saha çalışmasını yerinde takip etti.
"Eğitim Yoksulluğu" başlıklı çalışmayı Derin Yoksulluk Ağı ekibinden Şeyma Batman, Seda Özdemir Şimşek ve Önder Uçar yürüttü.
Derin yoksulluk içerisindeki aileler, çocuklarının eğitim süreçlerinde nasıl zorluklarla karşılaştıklarını anlattı.
Derin Yoksulluk Ağı'ndan saha çalışması: Hijyen Yoksulluğu
10 Ağustos 2023
(AD)
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